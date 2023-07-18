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    外媒狂問秦剛去向 中國外交部發言人跳針4次「這樣回」

    中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡。（資料照，法新社）

    中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡。（資料照，法新社）

    2023/07/18 13:09

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，自6月25日後就沒有公開露面，神隱至今也引發各種揣測。對此，各國記者在中國外交部記者會上，足足提問了「4次」秦剛究竟去哪裡了，然而中國外交部發言人毛寧被問到直屬長官的去向時，也只是像「跳針」般，連續回答「我沒有可提供的訊息」。

    根據中國外交部官網資料 顯示，截至7月18日上午11點為止，中國外交部長秦剛最後一次公開出席活動的紀錄，仍是6月25日在北京與越南外長裴青山會面，之後再也沒有再公開露面過。突然神隱將近1個月，也令外界產生各種眾說紛紜的說法，雖稱中國官方聲稱他是「有身體原因」，但目前最被廣傳的說法，是他與鳳凰衛視駐美記者傅曉田出軌產子，且對方與夫婿都是中美雙方知曉的「雙面間諜」。

    對此，在昨（17）日的中國外交部例行記者會 上，各國記者連續向中國外交部發言人毛寧詢問「秦剛的現況」、「秦剛被約談的傳言」等問題，然而相較於14日另一名發言人汪文斌被問及此事時，停頓整整16秒情況不同，毛寧像是有備而來，不斷像「跳針」般重複「對於這個問題，我沒有可提供的訊息」來回答。

    更有外媒記者直白提問，「秦剛現在是中國外長嗎？」，毛寧也只是回答，「建議你查閱中國外交部的網站，我也沒有其他更多的訊息可以提供」。另有外媒記者追問，秦剛的健康問題是否會影響到中方外交，毛寧則表示，「中方的外交活動都在正常進行」。

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