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    秦剛出軌美女主播關鍵證據曝光 政論網紅：一張照一句話露餡

    政論網紅「悉尼奶爸」找到傅曉田的IG，可以看到其中一篇文有秦剛的側拍，傅曉田還語意曖昧的寫下「2022年2月24日，對我們來說是一個歷史性的一天」。（圖翻攝自IG:@xfu.126）

    政論網紅「悉尼奶爸」找到傅曉田的IG，可以看到其中一篇文有秦剛的側拍，傅曉田還語意曖昧的寫下「2022年2月24日，對我們來說是一個歷史性的一天」。（圖翻攝自IG:@xfu.126）

    2023/07/17 23:07

    〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，引發各種揣測，其中就有消息傳他因疑似與有間諜身分的女主播傅曉田有染而落馬，連日來有關傅曉田孩子生父是否為秦剛的討論聲浪不斷。對此，澳洲政論網紅「悉尼奶爸」今（17日）曝光傅曉田的Instagram帳號，並找到有秦剛在內的私人照片，再從貼文文字分析稱秦剛出軌傅曉田這件事已「蓋棺論定」。

    中國國務委員兼外交部長秦剛自今年6月25日公開露面後便行蹤成謎，引發國際高度關注。網上熱議可能原因之一，是秦剛與被中共認為是中美雙面間諜、鳳凰衛視「風雲對話」派駐美國的前主播傅曉田發生婚外情，2人還生下一個孩子，這件事害秦剛被調查落馬。

    中共前外交部官員、現為人權工作者的韓連潮，本月12日也在推特透露，外交部的前同事告訴他小道消息，稱秦剛被中紀委約談，起因是秦剛在外面有女人和私生子，且情婦近日因其他問題被抓（疑間諜案），將其與秦的姦情說了出來。後續於14日韓連潮也PO出秦剛與傅曉田的合照，並註記「男女主角」。

    有網友找到傅曉田的微博，發現她曾在微博透露孩子父親「不是美國人」，且美國時間3月18日（中國時間3月19日）還發出自己逗弄小孩的照片，寫上「爸爸奔赴使命去了，忙得連生日都沒時間過，只能遙祝爸爸生日快樂了」，發文時間正好是秦剛生日，且剛被拔擢成國務委員，成為中共千萬官員中最年輕的「副國級領導人」。

    此外，傅曉田微博最新的貼文停在4月11日，當時她發文稱「上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，一個人在一個淋淋漓漓的春雨之夜，降落在櫻花悄然盛開的特區。那一次是為了工作採訪，沒想到竟也是我在《風雲對話》的最後一次實體現身。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子Er-Kin」，似乎是指去年3月到華府採訪時任中國駐美大使秦剛，當時的節目片段近日也在網上瘋傳。

    政論網紅「悉尼奶爸」今天則透過YT宣稱找到秦剛與傅曉田有染的關鍵證據，那就是傅曉田今年2月創設的個人IG。該帳號只有3篇文，其中一篇在2月24日發的文，可以看到傅曉田的個人照和一張秦剛在某場聚會活動的側拍，發文地點顯示洛杉磯，貼文曖昧寫上「2022年2月24日，對我們來說是一個歷史性的一天（As per 2/24/2022. A historical day to us.）」，似乎暗示2人早在去年3月華府採訪前就於洛杉磯相識，且有了不尋常的關係。

    「悉尼奶爸」表示，「這個帳號裡面有我在其他任何地方都沒有見過的私家照片，所以我基本上判斷，這個IG的確是由傅曉田女士本人持有。我認為這個證據（指貼文內容和照片）已經很確鑿了，幾乎是無法推翻的證據，除非傅曉田女士得了嚴重的妄想症。」

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