秦剛神隱三週 外遇、叛變傳聞多

中國外交部長秦剛神隱已逾三週，網路瘋傳各種可能原因，疑似捲入中共內鬥。（美聯社檔案照）

2023/07/18 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國外交部長秦剛自六月廿五日出席公開活動後，神隱已逾三週，網路瘋傳可能原因包括戀上間諜女主播出軌產子、叛變遭俄羅斯總統普廷告密、遭火箭軍司令兒子洩密連累等，也可能捲入中共內鬥。美媒評論認為，中國國家主席習近平正為了保不保秦剛陷入兩難。

美媒︰保不保秦剛 習近平陷兩難

中國外交部面對記者連日提問，均未給予正面答覆。「推特」等社群媒體盛傳，秦剛因與具間諜身分的鳳凰衛視美女主播傅曉田發生婚外情並生下私生子，遭到中紀委約談。另一個版本是，傅曉田身為鳳凰衛視「風雲對話」主持人，有機會接觸到各國政要，與夫婿都是中美雙方知曉的雙面間諜，兩國互相需要，未將兩人拿下，不料急於討好習近平的普廷送上一份「大禮」：俄羅斯在美國中央情報局（CIA）的臥底掌握秦剛叛變的充分證據，普廷立刻派人搭乘專機直接通報習近平。

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也有傳言指稱，秦剛未阻止火箭軍司令李玉超兒子在美洩密，甚至還幫火箭軍隱瞞釋放間諜氣球偵測美國，都讓習極為不滿。火箭軍被視為台海戰爭中或將率先發動攻擊的軍種，但近期屢被爆出包括現任副司令吳國華「自殺」、司令李玉超被查等傳聞，被解讀為中央肅清軍隊的手段。

傳與王毅不和 遭鬥爭清算

還有消息稱，秦剛因與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅不和，遭鬥爭清算而被神隱。秦剛接任外長後，撤換「戰狼」發言人趙立堅，而秦剛一出事，趙的妻子十日突然發文表示「今天是個好日子」，被質疑是幸災樂禍。

中國旅美學者鄧聿文在「美國之音」（VOA）撰文分析，秦剛是習權力班底要員，涉及權鬥或腐敗的可能性不高，桃色風波方面，中共高官「有情人很正常」，若只是男女問題，習會放他一馬，此前網球名將彭帥指控遭前副總理張高麗性侵，張也沒受到處分。

鄧聿文認為，若習打算力保秦剛，對一般民眾而言，會有不管做錯何事都可以全身而退的觀感；對習的親信而言，則會造成習無論如何都會力保的錯覺，行事更加肆無忌憚。據傳秦剛的私生子在美國出生，有美國國籍，在當前美中對抗的背景下，習肯定不希望自己的外長與美國有任何利益糾葛，這可能也讓習對秦剛的忠誠產生懷疑。鄧聿文認為，保不保以及如何保秦剛，習陷入兩難，但不保秦剛的可能性更大。

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