傳與女間諜生子捲桃色醜聞消失3週 學者：保不保秦剛習近平陷兩難

鄧聿文認為，目前還不清楚秦剛是因為什麼原因神隱，但他分析，對於保不保秦剛，以及如何保秦剛，習近平處於兩難。（美聯社）

2023/07/17 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部長秦剛近日銷聲匿跡，自6月25日之後就沒有公開露面，外界流傳他捲入桃色醜聞，也有人認為其陷入內部鬥爭。定居美國東岸的中國問題專家鄧聿文認為，目前還不清楚秦剛是因為什麼原因神隱，但他分析，對於保不保秦剛，以及如何保秦剛，習近平處於兩難，但「不保」秦剛的可能性更大一些。

秦剛自6月25日出席公開活動後，便行蹤成謎。推特等社交媒體上連日來瘋傳秦剛「被消失」的原因，指秦剛疑因被查出和一名具間諜身分的女主持人出軌生子，該名主持人傳出就是鳳凰衛視主持人傅曉田，但相關訊息未被證實。

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鄧聿文在《美國之音》撰文指出，秦剛陷入桃色風波目前真實性仍無法證實，而官方的「身體因素」也讓人質疑，有鑑於外交事務的繁忙和重要，秦剛久不現身平息傳言有點不合邏輯，這讓外界質疑官方的「身體狀況說」只是推托之詞。

鄧聿文認為，秦剛在涉及權力鬥爭或腐敗的可能性不高，桃色風波方面，對於中共高官來說「有情人很正常」，若只是男女問題，習近平會放他一馬，先前張高麗和網球名將彭帥之間的事，張高麗也沒受到處分。

鄧聿文指出，若秦剛涉及桃色風波或其他問題調查後屬實，習近平不處理秦剛，會給中共多數官員與民眾留下不好的印象，認為只要是習的親信，不管做什麼都會沒事，削弱習對官員要求的正當性，讓更多人對他的反腐和用人標準產生質疑。

另外，還可能讓習的親信出現錯覺，認為未來不管出了什麼事，習為了鞏固自身權力都會力保他們，從此更無所顧忌，這是習近平要考慮的道德風險。

鄧聿文表示，據傳秦剛的私生子在美國出生，有美國國籍，在當今中美對抗的背景下，習近平肯定不希望自己的外交部長跟美國有任何一點利益糾葛，這可能也會讓習對秦剛的忠誠產生懷疑。

此外，鄧聿文提到，一些秦剛在外交部的競爭者或者反習派，可能會向習提供秦剛的「黑料」，慫恿習近平不再用秦剛，不過如此一來，習會察覺事件是否衝著他而來，目的是要削弱其權威，反而讓他下決心「保秦剛」，因為如果不保秦剛，有可能會讓親信們認為「跟著習不安全」，一個不嚴重的生活作風問題，卻因為習要顧忌輿論、平衡黨內關係而導致仕途夭折，導致親信們會重新去評估和習之間的關係，對他產生某種裂痕。

最後鄧聿文認為，保不保秦剛以及如何保秦剛，習近平處於兩難狀態，但綜合考量來看，習不保秦剛的可能性更大。

傅曉田去年曾自稱未婚，今年卻貼出與兒子同框的照片。這篇於4月發布的貼文中，傅曉田稱上一次搭上這架飛機是從洛杉磯到華盛頓，那一次是為了工作採訪。時隔一年再度登機，也是從洛杉磯啟程，只是這次有了兒子。（圖擷自微博）

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