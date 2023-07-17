年僅17歲！少年解剖螃蟹發現「地球新物種 」獲國際期刊肯定

中國廣西一名17歲少年發現新物種，名為「卷肢華石蟹」，這項發現獲得國際期刊的認可。（圖／翻攝自微博）

2023/07/17 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣西的一位17歲少年，去年在一個山澗發現了幾隻螃蟹。憑他敏銳的洞察力，他帶回了7隻螃蟹並在顯微鏡下進行了解剖觀察。他發現這些螃蟹的雄性腹肢末端相比於同屬其他物種，更狹窄且邊緣外翻。透過大量文獻查閱和形態學鑑定，他確定這是地球上的一個全新物種。這項發現獲得國際期刊的認可，並讓這位17歲少年備受讚賞。

綜合中媒報導，這位17歲少年名為張逸軒，是廣西玉林高中高三的學生。受到父親在農村長大的背景影響，他從小就對魚、蝦和螃蟹感興趣，他的父母經常帶他去戶外，讓他欣賞大自然的美景。在放寒暑假時，他還能在他們的老家裡捉魚捉蝦，為了鼓勵他的興趣，他的父親特意給他買了一台顯微鏡，他的房間裡也擺滿了各種昆蟲、蝦、魚和螃蟹。

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據了解，去年張逸軒在容縣都嶠山的一個山澗裡發現了幾隻與其他淡水螃蟹不同的螃蟹品種。他將其中的7隻螃蟹帶回家，並通過顯微鏡對它們進行了解剖觀察，他發現這些螃蟹的雄性腹肢末端比較狹窄且邊緣外翻，這在同屬其他物種中是獨特的特徵，因此他進一步通過查閱大量的文獻，從形態學的角度確定這是一個新的物種。

隨後，他聯繫到南昌大學的鄒節新副教授，並將這些標本寄送給他。除了標本，他還提供了相關的生活環境和產地等資料，鄒節新副教授的團隊通過基因分子檢測最終確定這是一個新物種。

這項發現被鄒節新副教授的團隊撰寫成論文，並在國際期刊Zookeys上發表。這篇論文修訂了廣東和香港的鰓刺隱溪蟹的分類，將其修訂為鰓刺華石蟹，同時描述並命名了張逸軒在容縣發現的華石蟹屬新物種，名為「卷肢華石蟹」。

張逸軒表示，他計畫明年報考生物專業的大學。他的發現和參與科學研究的經驗不僅為他的未來學術道路打下了基礎，也為其他年輕人展示了他們在科學領域中的潛力和創造力。

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