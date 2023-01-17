新品種！ 厄瓜多發現僅30公分長迷你蟒蛇

科學家近日發現的新品種侏儒蟒蛇「Tropidophis cacuangoae」。（美聯社）

2023/01/17 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕科學家近日發現了新品種的侏儒蟒蛇，牠生活在厄瓜多（Ecuador）境內的亞馬遜雨林。即便是討厭蛇的人相信也會為之驚嘆，因為這條蟒蛇非常「迷你」，竟只有一英尺（約30公分）長。

根據《CNN》報導，本特利（Alex Bentley）是位在安地斯山脈東部考察站的研究員，他在一片樹林中偶然發現了一條蜷縮的小蛇。南美洲和西印度群島也曾發現其他侏儒蟒蛇，但本特利發現的小蛇在該地區卻是前所未見的。

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儘管小蛇與任何已知的侏儒蟒蛇都不相同，但卻與厄瓜多自然科學博物館（Ecuadorian Museum of Natural Sciences）收藏的一個標本有許多共同之處。南里奧格蘭德州聯邦大學（UFRGS）的研究生奧馬爾（Omar Entiauspe-Neto）說：「我們通常不敢根據單一發現來定義新物種，因為牠可能只是存在某種變異；但若我們有了兩個標本，就可以相當肯定牠是一個新的物種」。

將小蛇的特徵和基因序列與已知物種進行比較，研究人員最終確定他們發現了嶄新的物種。他們將其命名為「Tropidophis cacuangoae」，以紀念卡昆戈（Dolores Cacuango）女士，一位倡導土著和農民權利的先驅，也是厄瓜多著名的女性主義者。

與其他侏儒蟒蛇一樣，「Tropidophis cacuangoae」與大型蟒蛇是遠親。牠們具有共同的特徵，例如粗壯的身體比例；骨骼上殘留的髖骨，是蛇類遠古祖先的遺物；牠們並不使用毒液，而是藉由擠壓，阻止獵物的血液流動，並導致獵物的心臟停止跳動。

10英尺（約3公尺）長的蟒蛇可以捕食野豬等大型動物，而侏儒蟒蛇的主要獵物則是蜥蜴。由於侏儒蟒蛇的體型不如真正的蟒蛇，因此演化出一種特殊的防禦機制，當其生命受到威脅時，會把身體蜷縮成球狀，眼睛則會流出血液「裝死」，因為大多數捕食者傾向捕捉活著的獵物。

然而相比被捕食者獵殺，侏儒蟒蛇更面臨喪失棲息地的巨大威脅，「Tropidophis cacuangoae」可能已經瀕臨滅絕邊緣。奧馬爾說：「牠出沒的範圍相當小，雖然仍需要由國際自然保護聯盟（IUCN）正式認證公布，以進行保育，但我認為牠可能早已面臨滅絕的威脅」。

科學家展示「Tropidophis cacuangoae」的嬌小體型。（美聯社）

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