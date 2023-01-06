瀕危侏儒河馬寶寶 可愛模樣引網友關注

侏儒河馬原產於西非，被「國際自然保護聯盟」（IUCN）列為瀕危物種。其中一隻目前由「里奇蒙動物園」（Metro Richmond Zoo）飼養。（圖擷取自臉書Metro Richmond Zoo）

2023/01/06 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕近日社群平台上流傳數則侏儒河馬影片，美國維吉尼亞州去年12月迎接一隻新生侏儒河馬，交由「里奇蒙動物園」（Metro Richmond Zoo）飼養，園方經常在官方粉絲專頁記錄河馬的日常生活與消息，侏儒河馬的可愛神情吸引許多網友關注，每則影片都有將近上千名網友按讚。

檢視該影片內容，這隻尚未被命名的小河馬，四肢短小且身體圓滾滾，也有雙明亮的大眼，似乎還未熟悉走路，看起來搖搖晃晃，在保育員的帶領之下，還會乖巧地站在體重機上量體重，超萌模樣吸引了許多網友轉發影片。

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據了解，侏儒河馬原產於西非，野外僅剩2500隻左右的成年個體，因此被「國際自然保護聯盟」（IUCN）列為瀕危物種。

貼文一出，數名網友看到影片後紛紛表示，「我好想養河馬喔」、「不敢相信這麼可愛的生物其實很兇猛」、「可愛到尖叫！」、「好可愛！」；另外，也有許多網友在留言處替侏儒河馬取名，「牠的名字應該是Christmas-y，因為牠是十二月的寶寶！」、「絕對是像Holly或Noel這樣的聖誕名字！牠太可愛了！」、「Amy是個好名字」。

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