黑海糧食協議今到期 俄羅斯宣布中止執行

俄烏戰爭衝突持續，攸關世界糧食進出口的黑海糧食協議今（17）日到期，俄羅斯宣布中止執行。示意圖。（彭博）

2023/07/17 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭衝突持續，攸關世界糧食進出口的黑海糧食協議今（17）日正式到期，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，由於俄方的在協議中提出的要求尚未實現，因此將中止執行協議，直到俄方要求被達成。

美國有線電視新聞網《CNN》今日報導，去年7月在土耳其斡旋下，烏俄兩國達成黑海糧食協議，以確保全球糧食供應不受俄烏戰爭影響，今年五月則宣布協議再延長兩個月。

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然而俄羅斯駐聯合國日內瓦辦事處大使賈奇洛夫（Gennady Gatilov）月初就曾表示，俄方提出的條件尚未得到滿足，難以同意繼續維持協議，例如要求歐盟批准俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank）重返國際貨幣支付體系「Swift」。

不過西方各國也並非無計可施，月初就傳出，歐盟目前正在考慮讓俄羅斯農業銀行設立一家子公司（Rosselkhozbank），以重新連接全球金融網絡，以處理與糧食出口等相關付款業務。和事佬土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）也曾表示，他已跟俄羅斯總統普廷討論這項重要協議，普廷也同意將協議延長，允許讓烏克蘭穀物輸出，以緩和全球糧食危機。

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