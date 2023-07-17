如何讓俄烏24小時停火？ 川普耍嘴砲：我會對澤倫斯基說「夠了」

如何讓俄烏在24小時內停火，美國前總統川普提出說明。（路透檔案照）

2023/07/17 16:53

〔編譯陳成良／綜合報導〕力拚2024總統大選的美國前總統川普聲稱，如果自己重返白宮，24小時內就能促成俄羅斯與烏克蘭停火。川普16日受訪時說明了他要如何達成前述目標，聲稱屆時他有辦法讓烏克蘭總統澤倫斯基和俄羅斯總統普廷達成和平協議。

川普接受《福斯新聞》（Fox News）訪問時說，他與澤倫斯基和普廷都有良好關係，而現任總統拜登沒能力與世界領導人打交道。

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主持人問：「你說你可以在24小時內結束烏克蘭戰爭，你會怎麼做？」川普回答說，「我非常了解澤倫斯基，我也非常了解普廷，甚至更瞭解他。我和他們兩人的關係都很好。」

川普稱，他打算告訴澤倫斯基「夠了，你必須達成協議」，他也會告訴普廷，如果你不達成和平協議，我們會給澤倫斯基很多援助，「 如果必須的話，我們將給予烏克蘭比以往任何時候都多的東西」。川普強調，他會在一天內搞定俄烏和平協議。

澤倫斯基7月1日在記者會中曾提到，烏克蘭得到美國兩黨支持，但美國政治圈卻對支持烏克蘭有不同論調，部份共和黨人發出一些訊息，有時還是「危險訊息」，顯示對烏支持可能會減少。澤倫斯基強調，無論是誰贏得下一屆美國總統大選，對烏克蘭來說最重要的是保持兩黨一致支持。

據美國《CNN》報導，共和黨內部分為兩派，分別是孤立主義者及鷹派，前者以川普與佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）為首，他們認為美國過度支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵；後者則是主張對俄羅斯採取更加侵略性的態勢，以幾位川普政府時期官員為主。

共和黨內部出現「危險訊息」，澤倫斯基憂失去美國跨黨派支持。（路透）

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