澤倫斯基：普廷「軟弱」、權力正在「崩解」

澤倫斯基2日接受CNN獨家訪問，表示普廷的權力正在瓦解。（資料照，路透）

2023/07/03 22:41

〔編譯魏國金／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基2日接受美國有線電視新聞網（CNN）獨家訪問說，俄國總統普廷對瓦格納武裝叛變的回應「軟弱」，他正失去對俄國人民的控制。

上月瓦格納傭兵集團首腦普里格津發動短暫叛亂，使普廷面臨掌權20年來最大的威脅。

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澤倫斯基2日在敖德薩接受CNN主播伯內特（Erin Burnett）訪問說，「我們看到普廷的回應，很軟弱。首先，我們看到他沒有掌握一切，瓦格納的行動深入俄國，佔領某些地區，顯示此舉是多麼容易做到。普廷沒有掌握該區域的局勢，他曾擁有的垂直權力正在崩解（crumbling）」。

當普里格津領導這場史無前例、挑戰普廷權威的行動時，部份俄國人對瓦格納傭兵歡呼以對。澤倫斯基表示，烏克蘭情報顯示，克里姆林宮正衡量對普里格津的支持。他說，半數俄國人支持普里格津以及瓦格納的軍變。

CNN報導說，該訪問的時機正值關鍵時刻，不僅在於普里格津的叛變失敗之後，也在於烏克蘭緩慢推進，奪回俄國佔領的領土數週後。該努力受到西方盟友密切關注，美國官員披露，美國中央情報局長（CIA）伯恩斯（Bill Burns）近期訪問基輔，與澤倫斯基及烏國情報官員會面。

對此，澤倫斯基說，他對於媒體相關報導感到「驚訝」，「我與CIA首長的溝通應該總是祕密進行。我們討論重要的事情：烏克蘭需要什麼，以及烏克蘭準備如何採取行動」。

澤倫斯基1日在基輔舉行的記者會上說，普里格津的反叛「大幅衝擊戰場上俄羅斯的力量」，可能有利於烏克蘭的反攻。

雖然基輔的反攻重點是奪回烏南與烏東領土，但澤倫斯基告訴伯內特，他最終目標是解放克里米亞，他說，「我們無法想像沒有克里米亞的烏克蘭，當克里米亞被俄羅斯佔領，這只意味一件事：戰爭還沒結束」。

當被問及在沒有克里米亞的情況下，是否有和平可言？澤倫斯基說：「那麼，這將不是勝利」。

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