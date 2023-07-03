樹倒猢猻散！普里格津流亡白俄 旗下媒體無預警停業

瓦格納集團首腦普里格津旗下媒體控股集團「愛國者媒體」近日宣布停業，顯示普里格津兵變後處境日益嚴峻。（美聯社資料照）

2023/07/03 08:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」一週前發動兵變失敗後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）旗下媒體控股集團「愛國者媒體」近日宣布停業，顯示普里格津兵變後處境日益嚴峻。

據《路透》報導，促成兵變結束的協議中表明，俄羅斯總統普廷昔日的親密戰友普里格津獲准流亡白俄羅斯；麾下瓦格納集團成員則可選擇繼續追隨普里格津、併入俄國武裝部隊或解甲還鄉。

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愛國者媒體（Patriot Media）集團旗下包含知名新聞網站「RIA FAN」，過去採取強烈俄羅斯民族主義、親克里姆林宮立場，同時經常發布有關普里格津和瓦格納集團的正面報導。

然而1日晚間，「RIA FAN」負責人朱巴列夫（Yevgeny Zubarev）無預警在社群帳號上傳影片宣布：「我們決定關閉，並退出這個國家（俄羅斯）的資訊空間。」朱巴列夫並未說明具體原因。

此外，俄國「工商日報」（Kommersant）6月30日報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）已封鎖了與普里格津有關的媒體機構，報導同樣沒有多作說明。

部分俄羅斯媒體指出，據傳此前由普里格津創建、試圖影響美國等外國公眾輿論的網軍，已遭勒令解散。

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