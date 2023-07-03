為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    樹倒猢猻散！普里格津流亡白俄 旗下媒體無預警停業

    瓦格納集團首腦普里格津旗下媒體控股集團「愛國者媒體」近日宣布停業，顯示普里格津兵變後處境日益嚴峻。（美聯社資料照）

    瓦格納集團首腦普里格津旗下媒體控股集團「愛國者媒體」近日宣布停業，顯示普里格津兵變後處境日益嚴峻。（美聯社資料照）

    2023/07/03 08:19

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」一週前發動兵變失敗後，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）旗下媒體控股集團「愛國者媒體」近日宣布停業，顯示普里格津兵變後處境日益嚴峻。

    據《路透》報導，促成兵變結束的協議中表明，俄羅斯總統普廷昔日的親密戰友普里格津獲准流亡白俄羅斯；麾下瓦格納集團成員則可選擇繼續追隨普里格津、併入俄國武裝部隊或解甲還鄉。

    愛國者媒體（Patriot Media）集團旗下包含知名新聞網站「RIA FAN」，過去採取強烈俄羅斯民族主義、親克里姆林宮立場，同時經常發布有關普里格津和瓦格納集團的正面報導。

    然而1日晚間，「RIA FAN」負責人朱巴列夫（Yevgeny Zubarev）無預警在社群帳號上傳影片宣布：「我們決定關閉，並退出這個國家（俄羅斯）的資訊空間。」朱巴列夫並未說明具體原因。

    此外，俄國「工商日報」（Kommersant）6月30日報導，俄羅斯國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）已封鎖了與普里格津有關的媒體機構，報導同樣沒有多作說明。

    部分俄羅斯媒體指出，據傳此前由普里格津創建、試圖影響美國等外國公眾輿論的網軍，已遭勒令解散。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    秋後算帳？ 俄警逮捕瓦格納集團支持者
    2023/06/27 15:17

    秋後算帳？ 俄警逮捕瓦格納集團支持者
    被瓦格納叛變震懾 俄議員籲：應擴充700萬契約軍人
    2023/06/27 11:57

    被瓦格納叛變震懾 俄議員籲：應擴充700萬契約軍人

    日日豐VISION88首購青年豐起來
    瓦格納兵變曝普廷政權脆弱 歐盟：加強支持烏克蘭
    2023/06/26 22:19

    瓦格納兵變曝普廷政權脆弱 歐盟：加強支持烏克蘭
    兵變撼動普廷政權 中俄聯手抗美戰略陷入不確定時刻
    2023/06/26 21:56

    兵變撼動普廷政權 中俄聯手抗美戰略陷入不確定時刻

    有效舒緩足部壓力 穿上它每一步都輕鬆
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播