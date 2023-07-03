瓦格納兵變效應 CIA局長︰烏戰侵蝕普廷政權

美國中央情報局局長伯恩斯指出，瓦格納兵變暴露出烏克蘭戰爭侵蝕俄羅斯總統普廷的政權。（法新社檔案照）

2023/07/03 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國中央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯（William Burns）一日指出，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津日前發動的兵變，暴露出烏克蘭戰爭已對俄國總統普廷的政權產生侵蝕效果，同時提供中情局招募新血的良機。此外，他也對中國國家主席習近平「國內日漸嚴厲的鎮壓與在國外的企圖心」提出警告，並表示中情局已建立一個專門針對中國的任務中心，對中國的活動預算也增加一倍有餘。

俄將成中國小弟與經濟殖民地

二○○五年到○八年曾出使俄羅斯的伯恩斯，是在英國智庫「迪奇利基金會」（Ditchley Foundation）發表演說時，做上述表示。伯恩斯說，普里格津在兵變前曾重砲開嗆克里姆林宮胡亂捏造攻烏緣由，以及俄軍領導階層對烏戰的指揮，令人震驚；他認為普里格津的言行所造成的影響將持續一段時間，鮮活地提示烏戰對俄國社會與普廷政權產生侵蝕效果。但他也重申，華府與兵變無關，這是「美國過去不曾以及未來也不會參與的俄羅斯內部事務」。

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伯恩斯說，烏戰對俄國而言已是一項戰略失敗，暴露出俄國的軍事缺陷，損及俄國未來數年的經濟，同時促使北大西洋公約組織（ＮＡＴＯ）持續茁壯…普廷在入侵烏克蘭上所犯的錯誤，導致俄羅斯的未來變成「中國的小弟與經濟殖民地」。

伯恩斯還說，俄羅斯內部對烏戰的不滿，正是招募間諜的難得良機，中情局自是不會放過；儘管當局持續大內宣與鎮壓，這種不滿情緒仍將持續侵蝕俄國領導階層，為中情局創造千載難逢的良機。伯恩斯透露，中情局在俄國人愛用的社群平台Telegram上張貼如何透過「暗網」與中情局接觸的影片，第一週就創下二五○萬的點閱率。

中國方面，伯恩斯認為，中國是唯一既有意圖重塑國際秩序，且其經濟、外交、軍事與科技實力日益強大到能做到這一點的國家，與其與中國「脫鉤」，美國更應透過確保供應鏈韌性、保護美國科技優勢，以及投資產業量能來降低風險與多元化。

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