38歲中共解放軍「天才科學家」馮暘赫疑遭暗殺 官方稱車禍喪生

被中國解放軍譽為「天才科學家」、「軍用AI第一把交椅」的學者馮暘赫，驚傳在7月1日中國共產黨黨慶當天清晨，因「執行重大任務」過世，享年38歲。（圖擷取自「中國人工智能學會」中國微信公眾號）

2023/07/17 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍中精通AI（人工智慧）與國防科技，同時被譽為「天才科學家」、「軍用AI第一把交椅」的學者馮暘赫，驚傳在今年7月1日中共黨慶當天因「執行重大任務」車禍逝世，享年38歲。中國官方也證實這項消息，更悲痛表示這場意外事故將重創解放軍指揮控制系統研發，然而卻有不少中國網友質疑，馮暘赫可能是遭暗殺而非意外死亡。

綜合中媒報導，「中國人工智能（人工智慧）學會」11日於官方微信公眾號發布訃告，指稱馮暘赫於7月1日中國共產黨黨慶當天凌晨2時35分，在執行重大任務途中，在北京不幸去世，享年38歲。另據中國官方報導指出，馮暘赫是在北京出席一場重要會議後，其乘坐的軍方專用小轎車和另一水泥大卡車發生嚴重撞擊，才令馮暘赫因此當場喪命。

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報導指出，馮暘赫是解放軍系統精心培養的中生代人才，被譽為解放軍的「天才科學家」，一路在中國國防體系內求學、升職，曾在2011年至2013年被派到美國哈佛大學和愛荷華大學進修，甚至兼任助理研究。他生前主攻人工智慧領域，包括智慧博弈、智慧規劃、深度學習等等，他還設計了一套名為「戰顱」的電腦兵棋系統，是針對過去的體系進行創新，輾壓其他電腦兵棋系統，成為解放軍最先進的主流兵棋推演系統。

馮暘赫的死訊也在中國各大社群平台引起激烈議論與揣測，許多中國網友質疑，這起事故並不是單純的車禍事件，因為過去北京市從未發生過這麼重大的車禍，且當天適逢中國共產黨的102週年黨慶，懷疑馮暘赫是被針對鎖定才因此遭到「暗殺」，更紛紛要求國安部門應介入調查這起事故，同時全面加強國防安全領域人才的安全保護。

另外，這起事故也是繼中國「火箭軍」副總司令吳國華本月9日傳出腦溢血猝死、中國外交部長秦剛6月25日出席公開場合後銷聲匿跡，中國解放軍再次傳出有高階軍官出現不明失蹤或因意外死亡的消息。

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