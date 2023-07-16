憂對中姿態放軟！共和黨施壓拜登政府維持強硬 要求「暫停訪中」

美國共和黨籍眾議員維特曼建議，「美國官員應該先暫停訪問中國，直到北京同意重新開啟軍事對話為止」。（美聯社）

2023/07/16 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、財政部長葉倫（Janet Yellen）相繼訪中，白宮氣候特使凱瑞（John Kerry）也在週日（16日）訪問北京與中方官員，就全球暖化問題舉行會談。面對拜登政府對中姿態似乎放軟，在野的共和黨近日施壓拜登團隊維持對中國採取強硬的路線，更建議「美國官員應該先暫停訪問中國，直到北京同意重新開啟軍事對話為止」。

根據《日經亞洲》報導，在啟程前往中國前夕，白宮氣候特使凱瑞赴眾議院接受有關國務院環境政策的質詢。雖然拜登政府先前表示，儘管美國在台灣和人權議題仍然跟中國存在分歧，但美國還是會在氣候變遷和應對疫情等議題跟中國合作，不過數名共和黨議員仍質疑凱瑞此行訪中的必要性，美眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）就直言，「中國在解決碳排放問題上並不是一個誠實的角色。」

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此外，布林肯、葉倫先後訪中，凱瑞此次北京行為拜登內閣成員第3次造訪中國，共和黨團開始擔憂美中雙方重啟內閣級會談恐讓美國對中採取強硬措施的進度延宕。眾議員維特曼（Rob Wittman）昨天就提起中國去年8月因美前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，單方面取消安排美中軍事對話一事，建議「美國官員應該先暫停訪問中國，直到北京同意重新開啟軍事對話為止。如果只是不斷訪問中國，但中國卻不答應重啟軍事對話，這可能讓中國認為美國很軟弱，導致北京得寸進尺。」

《日經亞洲》指出，共和黨內部當前有個主流觀點，那就是中國正試圖透過升溫台海及南海緊張局勢，希望藉此讓美國上談判桌對話。川普政府時任白宮國安會中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）表示，「中國針對美國及其盟友的侵略性舉動，並不是無意的偏差行為，而是中共高層的指導意見。北京正利用美國及盟友的風險迴避態度來獲得更多外交籌碼，迫使美國不斷向中國『乞求』舉行會談」。

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