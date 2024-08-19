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    首頁　>　社會

    高虹安貪污一審判7年4月 已委由律師提出上訴

    新竹市長高虹安貪污一審被判7年4個月，高虹安今天透過友人發出聲明稱已委由律師提出上訴。圖為高虹安停職前主持萬安演習活動受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市長高虹安貪污一審被判7年4個月，高虹安今天透過友人發出聲明稱已委由律師提出上訴。圖為高虹安停職前主持萬安演習活動受訪情形。（資料照，記者洪美秀攝）

    2024/08/19 17:06

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長高虹安涉貪助理費，7月26日經台北地院一審判7年4個月，高虹安也隨即停職，當天下午即離開市府。高虹安今天透過親近人士，在近期成立媒體群組發出聲明提到，「今天是提出聲明上訴狀的最後一天，高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀，感謝各界關心」。

    不過，高虹安何時提出上訴，上訴理由是什麼，皆不得而知。發佈此訊息的聯繫者也強調所獲資訊不多，只能代替高虹安提出上述說明。高虹安在宣判日當天神隱後，曾發布回應影片中提及會向高等法院提出上訴及爭取清白訴求。

    高虹安在一審宣判後幾乎從新竹市政壇消失，且未出現在任合公開場合或活動，市長室幕僚也未了解高虹安行程。據了解，高虹安並沒有離開新竹市，位在新竹市的租屋處仍繼續承租。

    高停職後，副市長邱臣遠隨即代理市長，只是代理不到1個月，今天就發生已帶家人出國旅遊請假情事，讓新竹市不僅沒市長，也沒代理市長，被綠營民代批市政空轉及停擺，質疑現在誰來「代理」代理市長，秘書長？

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