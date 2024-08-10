民進黨：新竹市政慘不忍睹 藍白合破功

2024/08/10 05:30

高虹安執政被指「失敗品」 市府︰補助款基本設施執行率高、交通死亡事故降

〔記者陳政宇、蔡彰盛／綜合報導〕新竹市長高虹安因貪污案一審判刑停職，二○二六年市長選舉是否重演「藍白合」備受關注。民進黨昨批評，高虹安執政慘不忍睹，新竹市預算執行率倒數、交通死亡率最高，堪稱「藍白合」的失敗品，完全是利益共生體、合作貪污，難道市民還會再給第二次機會？呼籲應找回新竹市光榮感。

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議員抨擊未執行補助款逾6億

民進黨中央黨部召開「市長貪污市政倒退 白營執政慘不忍賭」記者會，竹市議員曾資程指出，去年中央補助新竹市超過五百萬以上的計畫，有十五項超過六億元，全數保留未執行；且中央對新竹市的一般性補助款，基本設施執行率未達八成、教育預算執行率偏低、社福預算執行率待提升，可見不是補助經費不足，而是新竹市執行率出問題。

行人死亡指標 包辦3個第一

市議員劉康彥表示，高虹安上任後忙於政治清算、不務正業，導致新竹市競爭力敬陪末座；據交通部最新公布的「每月行人道安統計」，一月到五月各縣市交通事故死亡人數，新竹市在四大行人「死亡指標」中包辦三個第一名。

劉康彥說，新竹市民不滿高虹安市政擺爛，但看板掛不到四小時就被火速拆除，難道新竹市政府跟民眾黨一樣「全黨挺貪污」？若市府主張是違建，為何只拆帆布卻未拆鐵架，擺明是當高虹安的打手。

發言人戴瑋姍提到，高虹安的起手式瞄準新竹市立棒球場，但至今未見任何「大秘寶」，土壤檢驗沒有下聞，根本大搞政治，新竹市府何時才要把耗資十二億元的棒球場還給市民？呼籲市府專心市政，重新找回「風城」的城市光榮感。

此外，國民黨市黨部主委李縉穎聲稱，新竹市現在是「藍白合進行式」，國民黨會努力備戰拿回新竹市的執政權；外界關注民進黨如何布局。

戴瑋姍回應說，高虹安上任一年七個月，可看到「藍白合」已經破功，完全是一個利益共生體、合作貪污，新竹市民還會給藍白合第二次機會嗎？相信民眾的眼睛非常雪亮，清楚新竹市在短短兩年期間是如何倒退，很多市政急待補強。至於民進黨的部分，一直都有完整的提名機制，後續才會處理。

新竹市政府表示，有關中央核撥一般性補助款，竹市基本設施面向整體執行率達九成九，另交通事故部分，市府團隊已掌握一到三月交通死亡事故有增加趨勢，於四月初改善後，四月交通死亡事故零件，四到七月交通死亡事故發生四件，較去年同期十一件明顯降低。

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