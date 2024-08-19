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    傳北京政變戒嚴中央特勤局團滅！ 習近平見越共總書記 華春瑩PO照闢謠

    中國外交部副部長華春瑩今日下午在X平台帳號上傳習近平近照。（圖擷取自X平台）

    中國外交部副部長華春瑩今日下午在X平台帳號上傳習近平近照。（圖擷取自X平台）

    2024/08/19 16:56

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平7月29日會見兩名外國領導人後，已逾半月未曾露面，網路上不斷有傳言指習近平被架空，甚至傳出共產黨元老要胡春華接總書記。中共官媒《央視》今（19日）釋出最新畫面，習近平接見越共中央總書記、國家主席蘇林，雙方共同出席簽字儀式。

    習近平未公開露面期間，網路出現諸多謠言，昨日更出現一則北京發生政變消息，稱17日下午中南海爆發激烈槍戰，專門保護總書記及其家人的中央特勤局部隊，因為拒絕投降，已被解放軍38軍全部殲滅。在中南海西大門外，北京市民聽到激烈機槍掃射、迫擊砲聲，北京全城戒嚴軍管封鎖，飛機火車全停。

    不過，《央視》今日上午播出習近平在北京人民大會堂歡迎越共中央總書記、國家主席蘇林儀式，習隨後與蘇林舉行會談，並共同出席簽字儀式，破除外界謠言。

    據《央視》及《新華網》上午11時多發布的影片，因為只有習近平聲音和遠鏡（wide shot）畫面，未見習近平清楚影像，再度引發網友質疑，直到下午2時中共官媒才放上習近平的近照。

    下午1點多，中國外交部副部長華春瑩也在自己的X平台帳號上傳習近平全身照片，宣稱習主席指出，中國共產黨和越南共產黨做為執政黨，要秉持和睦相處，弘揚傳統友誼，牢記共同使命，堅持共產黨的領導和社會主義制度，不斷深化建設社會主義現代化國家，共同推廣社會主義事業。

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