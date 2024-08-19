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    北市中山區酒店查獲20越南妹 6人還是在台念書女大生

    警方在樓梯間查獲20名越南籍酒店妹。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在樓梯間查獲20名越南籍酒店妹。（記者姚岳宏翻攝）

    2024/08/19 16:46

    〔記者姚岳宏／台北報導〕越南籍酒店妹大舉入侵台北市中山區聲色場所，中山警分局本月17日凌晨前往錦州街皇冠酒店臨檢，在樓梯間查獲20名越南籍酒店妹，其中6人還是在台灣念書的大學生，利用晚間到酒店兼差，另有6人是以觀光名義來台但簽證過期，警方將胡姓現場負責人在內等共27人帶返分局，依違反就業服務法、入出國及移民法送辦。

    中山分局17日凌晨執行擴大臨檢勤務，前往錦州街皇冠酒店臨檢時，發現樓梯間躲著20名越南籍酒店妹，經查原來是現場負責人胡男於警方到場前，知道會有問題，先帶她們躲在樓梯間，伺機欲從後門逃離，沒想到仍遭警方查獲。

    據了解，其中6名越女是以學生簽證來台，在雙北市私立大學就讀，由於學生身分加上外型清純，被酒店當作攬客噱頭，警方雖未查到她們陪酒賣淫事實，仍會通知校方及教育部，若遭取消就學簽證將會被遣送回國。

    警方調查，另外逾期居留的6女中，其中1女還謊報他人證號，警方先將她依偽造文書罪嫌移送台北地檢署偵辦，其他人則送移民署專勤隊處理待遣返。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方在樓梯間查獲20名越南籍酒店妹。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在樓梯間查獲20名越南籍酒店妹。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將逾期居留的越南女子送往移民署專勤隊處理。（記者姚岳宏翻攝）

    警方將逾期居留的越南女子送往移民署專勤隊處理。（記者姚岳宏翻攝）

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