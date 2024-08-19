被控介入富商陳坤保婚姻判賠30萬 曾格爾突撤回上訴賠定了

曾格爾。（資料照）

2024/08/19 17:47

首次上稿 16:45

更新時間 17:47（新增岳啟儒回應）

〔記者楊國文／台北報導〕曾格爾被控介入已婚富商陳坤保的婚姻，遭陳妻岳啟儒提告求償200萬元，一審根據陳證稱泡湯時曾女隔著毛巾將手放在他生殖器上4、5秒等證詞，認定曾、陳曾相偕泡湯、在飯店住宿，判曾賠償岳女30萬元，曾女上訴高等法院後，數度堅稱只和陳在公開餐廳吃飯後即離去，否認婚外情，不料，曾女日前突然撤回上訴，確定要賠岳啟儒30萬元。

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針對曾格爾向高等法院撤回上訴結果，岳啟儒稍早回應指出「這個判決無關勝利，僅是關於正義，正義不會不到，只是可能遲到」。

先前已承諾勝訴後捐出作公益的岳啟儒有感而發表示，感謝一路以來支持她的親友以及讀者，「你們的每一份心意都接住了我，不管官司勝負與否，我早已先秉持當初的承諾，支持世界展望會『年輕女孩圓夢計畫』，不只會將全數賠償金捐出，預計總共捐贈新台幣54萬元，做為弱勢家庭女孩的圓夢基金」；岳女說「願我也能將這份溫暖與善意，傳達給真正需要的女性」。

31歲的曾格爾遭爆料，和富商陳坤保互傳曖昧訊息，還邀約陳於去年8月29日到知名的北投「三二行館」住宿、泡湯，岳女透過與丈夫同步連動的iPad發現不倫戀，指控曾女侵害配偶權，求償200萬元。

士院採不公開審理，曾女庭訊時否認侵害岳女的配偶權，不過陳坤保以證人身分到庭，證稱與曾女在飯店住宿，也有單獨泡湯，2人有「肢體上的碰觸」，曾女的手有順勢碰到他的生殖器，只是擺在上面，但隔著毛巾，大約4、5秒。此外，張姓女友人證稱，曾女知道陳坤保已婚。士院審結，判曾女賠償30萬元。

曾女不服，上訴高等法院。曾女始終喊冤，堅稱陳男自稱很孤單，她僅陪陳男到「三二行館」吃飯，並未湯住宿。

不過，岳女律師指曾女的說法一直變來變去，事實只有一個，批評曾女說「一時的謊言雖然可以遮蔽，但沒辦法永遠掩蓋事實」。

高院已定本月21日上午10時30分再度召開準備程序庭，不過，曾女日前突撤回告訴，確定要賠岳女30萬元。

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