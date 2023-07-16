華府仍未批准訓練烏克蘭F-16飛官 美軍將領：目前非援烏F-16理想時間

美國國防官員認為，目前不是烏克獲得F-16戰機的理想時間。（路透檔案照）

2023/07/16 15:23

〔編譯陳成良／綜合報導〕由11個國家組成的聯盟承諾將從8月起在丹麥開始訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機，不過據美媒報導，美國仍未正式批准相關計畫。美國國防官員也指出，現在不是烏克蘭獲得F-16戰機的理想時間。

美國政治新聞網站《Politico》報導，美國國務院同意轉移指導手冊、戰機模擬器等物品後，才能開始培訓烏克蘭飛行員。雖然美國總統拜登承諾批准訓練計畫，但五角大廈發言人賈恩（Garron Garn）證實仍在計畫的正式請求「仍在審查中」。

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據報導，沒有跡象表明美國將拒絕給予必要的授權，美國政府跨部門審查轉讓敏感武器技術並不罕見，特別是戰機先進技術更需要一段時間。

負責採購與維護項目的美國國防部次長拉普蘭特（William LaPlante）受訪時表示，對於任何出口或培訓計畫，國防部須確保準備好技術手冊翻譯、技術數據包及維護計劃。他指出，由於美國及北約顧問不會進入烏克蘭，維護專家須遠程協助戰機保養工作。

此前，美軍參謀首長聯席會議行動主任、陸軍中將席姆斯（Douglas Sims）13日表示，以當前烏克蘭戰場局勢而言，現在不是烏克蘭獲得F-16戰機的理想時間。

他解釋稱，俄羅斯仍擁有部分防空能力並具備空中作戰能力，而提供予烏克蘭的F-16數量，可能不適合目前情況。不過席姆斯強調，隨着未來變化，將決定如何部署F-16。

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