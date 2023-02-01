為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美官員透露將有新一波對烏軍援 首度包含遠程火箭彈

    美國官員透露，此波軍援將首度包括由波音公司製造、射程150公里的「陸基小直徑炸彈」。（圖擷取自波音官網）

    美國官員透露，此波軍援將首度包括由波音公司製造、射程150公里的「陸基小直徑炸彈」。（圖擷取自波音官網）

    2023/02/01 09:55

    〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮發言人達爾頓（Olivia Dalton）近期表示，美國很快將會宣布新一波對烏克蘭的安全援助。而美國政府官員透露，美國正準備向烏克蘭提供一項價值超過20億美元（約新台幣600億元）的軍事援助，預計將首度提供遠程火箭彈。

    根據《路透》報導，自俄羅斯2022年2月入侵以來，美國已向烏克蘭提供了價值約272億美元（約新台幣8160億元）的安全援助。兩名美國政府官員指出，新一波武器援助預計最快將在本週公佈，除了首度提供遠程火箭彈之外，還包括愛國者防空系統、精確導引彈藥及標槍反戰車飛彈。

    官員表示，美方這一波軍事援助的部分為17.25億美元（約新台幣517.5億元），來自於「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）授權，購買由波音公司製造、射程150公里的「陸基小直徑炸彈」（GLSDB），GLSDB可以從「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射，並可讓烏軍擊中過往無法打擊的目標。

    來自USAI的資金還將用於購買反無人機系統、反砲兵雷達、「美洲獅」無人機、愛國者與M2「布萊德雷」步兵戰車的備用零件。另外還有一筆超過4億美元（約新台幣120億元）的資金來自於總統授權基金，包括購買防地雷反伏擊車（MRAP）、導引多管火箭系統（GMLRS）及彈藥。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    各國對援烏戰機表態 英政府：提供戰機不切實際
    2023/02/01 08:56

    各國對援烏戰機表態 英政府：提供戰機不切實際
    法國宣布援烏新計劃 加碼12輛「凱撒」自走砲、訓練烏軍
    2023/02/01 08:04

    法國宣布援烏新計劃 加碼12輛「凱撒」自走砲、訓練烏軍

    選擇對迎財神 這檔平衡型基金投報率稱冠
    布林肯下週訪北京 白宮：將討論美中軍事、俄烏戰爭議題
    2023/02/01 07:52

    布林肯下週訪北京 白宮：將討論美中軍事、俄烏戰爭議題
    西方允諾軍援主力戰車 烏克蘭外長：可能收到120到140輛
    2023/02/01 06:37

    西方允諾軍援主力戰車 烏克蘭外長：可能收到120到140輛

    長胖不長高？看這曲線掌握生長關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播