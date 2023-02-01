美官員透露將有新一波對烏軍援 首度包含遠程火箭彈

美國官員透露，此波軍援將首度包括由波音公司製造、射程150公里的「陸基小直徑炸彈」。（圖擷取自波音官網）

2023/02/01 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮發言人達爾頓（Olivia Dalton）近期表示，美國很快將會宣布新一波對烏克蘭的安全援助。而美國政府官員透露，美國正準備向烏克蘭提供一項價值超過20億美元（約新台幣600億元）的軍事援助，預計將首度提供遠程火箭彈。

根據《路透》報導，自俄羅斯2022年2月入侵以來，美國已向烏克蘭提供了價值約272億美元（約新台幣8160億元）的安全援助。兩名美國政府官員指出，新一波武器援助預計最快將在本週公佈，除了首度提供遠程火箭彈之外，還包括愛國者防空系統、精確導引彈藥及標槍反戰車飛彈。

請繼續往下閱讀...

官員表示，美方這一波軍事援助的部分為17.25億美元（約新台幣517.5億元），來自於「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）授權，購買由波音公司製造、射程150公里的「陸基小直徑炸彈」（GLSDB），GLSDB可以從「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）發射，並可讓烏軍擊中過往無法打擊的目標。

來自USAI的資金還將用於購買反無人機系統、反砲兵雷達、「美洲獅」無人機、愛國者與M2「布萊德雷」步兵戰車的備用零件。另外還有一筆超過4億美元（約新台幣120億元）的資金來自於總統授權基金，包括購買防地雷反伏擊車（MRAP）、導引多管火箭系統（GMLRS）及彈藥。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法