美國軍援烏國集束炸彈 人權組織批評

總統拜登批准提供「集束炸彈」，加強烏軍轟炸覆蓋面積，並降低烏軍彈藥耗盡情況，引發人權團體和民主黨內部出現批評聲浪。集束炸彈示意圖。（路透）

2023/07/08 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮週五宣布，總統拜登批准提供「集束炸彈」，加強烏軍轟炸覆蓋面積，並降低烏軍彈藥耗盡情況，此政策引發人權團體和民主黨內部出現批評聲浪。

綜合外媒報導，五角大廈當地時間7日宣布最新一波8億美元的援助軍援烏克蘭計畫，其中包括「集束炸彈」（cluster munitions），對此白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「我們了解到集束炸彈會帶來未爆彈，造成傷害平民的風險，這也是我們盡可能推遲下決定的緣故」，但如果烏軍沒有足夠火炮彈藥，烏國有更多領土會被俄軍佔領，烏國平民會面臨巨大風險，「這對我們來說無法容忍。」

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蘇利文補充，「烏克蘭不會在外國土地上使用這些彈藥，烏軍保衛的是他們的國家和公民，利用擁有的任何武器系統，以求盡量減低對公民的風險。」拜登週五接受《CNN》專訪坦言，軍援烏克蘭「集束炸彈」是一項艱難的決定，最終他被智囊團說服提供這個具有爭議性的武器，「烏軍確實需要這些彈藥，烏克蘭人的彈藥已經耗盡」。

全球有100多個國家禁止使用集束炸彈，集束炸彈通常會在廣闊的區域散布大量較小的炸彈，有時候可能和足球場一樣大，造成無差別殺戮，且未爆炸的炸彈在衝突結束後的幾十年內將持續威脅平民，特別是兒童。據集束彈藥監察（Cluster Munition Monitor）組織指出，在2021年全球至少有149位平民因集束炸彈受傷或死亡。

與此同時，國際禁止地雷組織（ICBL）和集束彈藥聯盟（CMC）管理委員會副主席哈農（Paul Hannon）譴責，拜登政府轉移集束彈藥的決定，將導致烏國平民立即獲幾年內遭受可怕傷亡。俄烏使用集束炸彈，造成烏國已存在大量的遺留爆炸物、地雷汙染環境更加嚴峻。」

拜登對內也面臨民主黨人士譴責，眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）說，他將推動《國防授權法案》修正案，禁止銷售集束炸彈；眾議員麥考倫（Betty McCollum）批評，提供烏軍集束炸彈是「可怕的錯誤」，「這些武器應該從我們的庫存中消除，而不是丟到烏國。」

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