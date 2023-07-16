探訪英國懸疑小說家故居 百名遊客離奇受困

遊客們14日在探訪阿嘉莎·克莉絲蒂故居時，卻因聯外道路中斷而意外受困數小時，所幸最後仍平安脫困。（美聯社）

2023/07/16 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕阿嘉莎·克莉絲蒂（Agatha Christie）是人類歷史上最暢銷的作家，她所著的《東方快車謀殺案》、《尼羅河謀殺案》更被多次改編為影視作品。阿嘉莎·克莉絲蒂過世之後，各作品仍持續再版，也因此她的故居成為許多書迷的朝聖地。不過遊客們14日在探訪阿嘉莎·克莉絲蒂故居時，卻因聯外道路中斷而意外受困數小時，所幸最後仍平安脫困。

綜合外媒報導，位於英格蘭德文郡「綠徑屋」（Greenway House）曾是阿嘉莎·克莉絲蒂和丈夫、考古學家馬克斯·馬洛溫（Max Mallowan）的住宅，目前由英國國民信託管理，2004年被列為英國二級登錄建築，2009年2月開始對公眾開放。

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綠徑屋14日時照常開放，不過卻因為通往綠徑屋的道路中間因為一顆大樹倒塌，導致約有100名遊客受困於綠徑屋。遊客卡洛琳（Caroline Heaven）聯絡當地媒體通報受困消息，負責管理綠徑屋的英國國民信託管理基金會也在網路上公佈此消息，基金會一名發言人當時表示，他們知道綠徑屋仍有遊客、工作人員與志工受困，基金會會盡一切努力讓人員在受困期間仍可平靜舒適地等待障礙排除。

卡洛琳表示，她在當天上午11點30分左右抵達綠徑屋，一顆大樹在下午2點左右擋住進出道路，雖然受困於綠徑屋，但她稱讚工作人員非常照顧遊客，提供免費的茶與小點，許多遊客也在房子內喝茶聊天，或在草坪上玩槌球消磨時間，體驗阿嘉莎·克莉絲蒂找尋靈感的日常生活。遊客們受困後，也因此有時間前往莊園和船屋探索，船屋也是小說《弄假成真》的犯罪現場，遊客「因禍得福」，反而能更加深入地探索綠徑屋。

在遊客受困綠徑屋的消息傳出後，引起許多網友在推特討論，並將受困消息與阿嘉莎·克莉絲蒂的推理作品作連結，不過遊客們最終在當地救援部門清除路障後，於14日晚間離開綠徑屋。國民信託管理基金會15日也在網站公告，綠徑屋會暫時關閉，不對外開放。

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