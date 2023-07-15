美科技巨頭客製中國版晶片 成美國出口管制漏洞

英特爾推出中國「特供版」AI晶片（圖取自中國微博）

2023/07/15 22:12

〔編譯魏國金／台北報導〕在傳出英特爾、高通、輝達執行長計畫遊說白宮與國會議員，反對擴大特定晶片與生產設備銷售中國的管制之際，英特爾與輝達為中國量身打造人工智慧（AI）晶片的行為，突顯美國科技巨頭處心積慮繞過政府管制，投入中國市場。

彭博報導，晶片公司是美中衝突加劇的核心。掌握多數技術的美國相信，限制中國取得相關技術將強化國家安全，並阻礙中國提升其軍事實力。然而這些公司認為，將其隔離出最大市場，將傷害他們在精進技術的支出，最終將傷害美國的主導地位。

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高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）透過向小米等手機製造商提供元件方式，使其逾60%營收來自中國。英特爾執行長季辛格本月初前往中國，展示該公司最新款人工智慧晶片Gaudi 2，中國是英特爾最大銷售區，英特爾4分之1銷售來自中國。至於對輝達共同創辦人兼執行長黃仁勳而言，中國提供其公司5分之1的營收。

美國之音報導，英特爾執行副總裁里維拉（Sandra Rivera）在北京展示Gaudi 2深度學習加速器等產品組合時說，英特爾降低AI的進入門檻，「從而幫助構建中國人工智慧的未來」。

報導說，此外，輝達去年11月為中國市場設計A800、H800晶片，以規避10月拜登政府擴大對中國半導體及其設備的出口管制。儘管相關晶片與其先進的A100遜色，但仍能完成AI運算。

美國智庫「信息技術和創新基金會」（ITIF）主席阿特金森（Robert D. Atkinson）指出，儘管這些晶片並不是最先進的，但仍可為中國所用。他說，「可以將較小、功能較弱的晶片進行組合；將更多晶片組合在一起，仍然可以用來進行大量的人工智慧處理」。他補充，「這可能更加昂貴，消耗更多的能量，但中國人很樂意這樣做」。

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