日本秋田縣大雨破紀錄 6條河川氾濫水庫緊急放水

日本北部秋田市住宅區因大雨被淹，人們在救難人員的協助下乘船撤離。（美聯社）

2023/07/15 18:42

〔中央社〕日本秋田縣近日受滯留鋒面影響降下破紀錄大雨，今天有6條河川氾濫成災，造成市區道路積水、民宅淹水。由於縣內2座水庫也先後緊急進行調節性放水，下游河川恐有氾濫之虞。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞及產經新聞報導，日本氣象廳表示，截至今天下午2時20分的24小時累積雨量，秋田縣秋田市仁別地區為268毫米、男鹿市男鹿地區為235毫米、八峰町為208.5毫米、藤里町為186毫米，各自創下當地觀測史上最高紀錄。

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秋田縣地方氣象台表示，截至今天上午11時50分的24小時累積雨量，能代市為156毫米，男鹿市為194.5毫米，雙雙創下當地觀測史上最高紀錄。

受到旺盛發展的梅雨鋒面影響，秋田縣昨天起降下破紀錄大雨，流經秋田市的太平川今天上午11時10分氾濫，秋田市已針對4766戶人家共約9501人發布最高警戒「緊急安全確保」。

秋田市的新城川也出現氾濫，市府針對約1057人發布「緊急安全確保」。秋田縣境內共有6條河川氾濫，連帶造成民宅泡水、道路積水及土石崩落等災情。

秋田市政府表示，市內一處縣道山坡崩落，大量土石流入4棟民宅內，造成4人受到輕傷。過程中一度傳出2位居民失聯，所幸後來確認平安。

男鹿市消防單位表示，截至下午2時，市內共有13棟民宅受到程度不等的泡水災情。消防人員使用橡皮艇展開撤離居民作業，目前暫無人受傷。

秋田縣政府等單位表示，截至今天中午，秋田市、八峰町及能代市等5地都出現土石流。八峰町的水澤水庫因大雨超過滿水位，中午12時44分起已進行調節性放水。

秋田縣表示，位於秋田市的旭川水庫受大雨影響可能滿庫，最快將於下午5時15分左右緊急放水，呼籲民眾留意旭川水位上漲恐有氾濫之虞。

日本東北地方正受鋒面影響降下激烈大雨，其中秋田縣八峰町半日雨量已超過往年7月一整個月雨量，當地出現民宅淹水及道路積水等災情。秋田新幹線今天也因大雨全天停駛。

日本秋田縣降下破紀綠的豪雨，氣象廳發出警戒。（圖擷自氣象廳官網）

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