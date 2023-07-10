爆量豪雨襲九州、數萬人緊急撤離 土石流釀1死12失蹤

位於九州北部的福岡縣、大分縣及佐賀縣豪雨致災，各地頻傳土石流災情，造成1死12失蹤。（圖擷取自日本氣象廳）

2023/07/10 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕日本西部地區連日豪雨，今日九州北部將下創記錄大雨，當局針對福岡縣與大分縣發布「大雨特別警報」、撤離數萬人。猛烈雨勢造成河水暴漲、土石流等災情，目前已有1死12失蹤。

綜合日媒報導，日本氣象廳今早針對福岡縣及大分縣發布大雨特別警報，而大雨特別警報相當於大雨第5級警報，代表已有「數十年一遇」等級的災害出現，必須即刻撤離。大分縣日田市在上午10點測得時雨量66毫米，福岡縣八女市黑木町時雨量達51毫米；福岡縣英彥山上午10點測得的24小時降雨量達到412毫米。

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今日凌晨3點30分，福岡縣添田町一處民宅被因土石流損毀，造成1名婦人死亡。佐賀縣唐津市消防本部指出，唐津市濱玉町發生土石流，兩棟建築物遭土石流衝入，現有3人下落不明。福岡縣久留米市田主丸町也發生土石流災情，共有7間民宅遭土石流損毀、流入宅內，目前有9人下落不明。

針對強烈雨勢，福岡縣朝倉市的「寺內」水庫已在上午9點50分開始洩洪，福岡縣已在討論其他多個水庫緊急洩洪事宜，同時也提醒相關流域民眾多加留意。福岡縣、大分縣、佐賀縣等6條河川出現泛濫情形，福岡縣及佐賀縣等地也有土石流發生風險，提醒警報地區民眾聽從當局指示迅速撤離，確保人身安全。

受到大雨影響，JR山陽新幹線博多站至廣島站路段一度雙線停駛，於當地時間上午9點重新運行。JR九州新幹線博多站至熊本站則是雙線停駛中。

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