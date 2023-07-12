軍事挑釁正當化藉口？金正恩妹破例直呼「大韓民國」

北韓領導人金正恩的妹妹金與正。（路透檔案照）

2023/07/12 16:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕北韓領導人金正恩的妹妹、朝鮮勞動黨副部長金與正，在10日和11日連續兩天發表譴責駐韓美軍偵察機活動的談話時，罕見地破例直呼南韓為「大韓民國」，其意圖備受關注。南韓媒體分析，其用意是把南韓定性為「敵對國家」，以累積核威脅名分。

《東亞日報》12日報導，金與正在11日的談話中使用了「《大韓民國》軍方流氓」，前一天的談話中還使用了「《大韓民國》的聯合參謀本部」「《大韓民國》一夥」等稱呼。特別是在「大韓民國」前後，還加上了北韓鮮通常強調或以批判為目的的書名號。這實際上是在暗示，這種稱呼包含了某種目的和意圖。

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據報導，北韓通常把南韓稱為「南朝鮮」、「南朝鮮傀儡」等。對此，南韓政府內外有分析認為，北韓現在正式表明了把南韓視為「另外一國」，而不再是同一民族或統一對象的立場。也有分析認為，北韓宣稱要運用用於對韓打擊的戰術核武器，將南韓定性為「敵對國家」，暴露出把今後軍事挑釁正當化的意圖。

南韓政府一名消息人士表示，北韓過去在兩韓關係上也曾使用過「敵對國家對國家的戰略」，但從來沒有用「大韓民國」來稱呼南韓。

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