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    美東北部「千年一遇豪雨」釀災 超過900萬人收到洪水警報

    近日美國東北部地區，遭遇「千年一遇」的豪大雨侵襲，導致許多道路被沖毀或淹水，甚至一度超過900萬人收到洪水警報。（路透，本報合成）

    近日美國東北部地區，遭遇「千年一遇」的豪大雨侵襲，導致許多道路被沖毀或淹水，甚至一度超過900萬人收到洪水警報。（路透，本報合成）

    2023/07/11 16:05

    〔即時新聞／綜合報導〕近日美國東北部地區，遭遇「千年一遇」的豪大雨侵襲，導致許多道路被沖毀或淹水，甚至一度超過900萬人收到洪水警報。這場災害也迫使許多居民緊急撤離，其中佛蒙特州和紐約州部分地區災情最為嚴峻，傳出造成1.3萬戶停電，甚至有一名女性遭大水沖走不幸喪命。

    綜合外媒報導，美國國家氣象局表示，緩慢移動的夏季風暴於美東9日晚間襲擊紐約州，引發暴雨與罕見洪水，在哈德遜河河谷（Hudson Valley）部分地區雨量更達8英吋（約203毫米），包含紐約市在內的洪水預警將持續至10日上午6點。報導指出，豪大雨在短短幾個小時內造成洪水警報，讓紐約州州長侯可（Kathy Hochul）宣布橘郡（Orange County）與安大略郡（Ontario County）進入緊急狀態。

    目前紐約州的警消搜救隊，不斷在湍急洪水中拉起繩索，冒險搶救受困在馬路、車上的民眾，但仍傳出有1名30多歲女性受困家中，在試圖逃生時，不幸遭激流沖走罹難，目前遺體已被搜救隊人員尋獲。這場豪大雨，也導致橘郡1.3萬戶停電，無數車輛被洪水沖走。

    氣象局則預估，還會有更多傾盆大雨出現，並指出有多達1300萬人仍在暴雨洪災威脅的範圍內，許多道路被洪水沖毀，包括紐約州、佛蒙特州、緬因州的部分地區，迫使人員疏散，部分航空班機也暫停起降。

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