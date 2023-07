美東北部「千年一遇豪雨」釀災 超過900萬人收到洪水警報

2023/07/11 16:05

〔即時新聞/綜合報導〕近日美國東北部地區,遭遇「千年一遇」的豪大雨侵襲,導致許多道路被沖毀或淹水,甚至一度超過900萬人收到洪水警報。這場災害也迫使許多居民緊急撤離,其中佛蒙特州和紐約州部分地區災情最為嚴峻,傳出造成1.3萬戶停電,甚至有一名女性遭大水沖走不幸喪命。

綜合外媒報導,美國國家氣象局表示,緩慢移動的夏季風暴於美東9日晚間襲擊紐約州,引發暴雨與罕見洪水,在哈德遜河河谷(Hudson Valley)部分地區雨量更達8英吋(約203毫米),包含紐約市在內的洪水預警將持續至10日上午6點。報導指出,豪大雨在短短幾個小時內造成洪水警報,讓紐約州州長侯可(Kathy Hochul)宣布橘郡(Orange County)與安大略郡(Ontario County)進入緊急狀態。

目前紐約州的警消搜救隊,不斷在湍急洪水中拉起繩索,冒險搶救受困在馬路、車上的民眾,但仍傳出有1名30多歲女性受困家中,在試圖逃生時,不幸遭激流沖走罹難,目前遺體已被搜救隊人員尋獲。這場豪大雨,也導致橘郡1.3萬戶停電,無數車輛被洪水沖走。

氣象局則預估,還會有更多傾盆大雨出現,並指出有多達1300萬人仍在暴雨洪災威脅的範圍內,許多道路被洪水沖毀,包括紐約州、佛蒙特州、緬因州的部分地區,迫使人員疏散,部分航空班機也暫停起降。

Serious, life-threatening flooding is occurring today across much of Vermont. Emergency crews have conducted rescues in multiple communities. About two dozen state roads are closed as of 10AM. Flash flood warnings are in effect from the Massachusetts line to the Canadian border. pic.twitter.com/09ryZ1N7bR