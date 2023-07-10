為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    荷蘭聯合政府垮台 總理呂特請辭後再宣布退出政壇

    呂特10日宣布今年底荷蘭國會改選結果出爐後，他將退出政壇。（法新社）

    呂特10日宣布今年底荷蘭國會改選結果出爐後，他將退出政壇。（法新社）

    2023/07/10 21:42

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭近期政局面臨變動，上台僅一年半的四黨聯合政府因彼此在移民政策上存有「無法化解」的歧見而宣告垮台，上週五（7日）提出辭呈的總理呂特（Mark Rutte），今天（10日）再宣布下屆國會大選不尋求連任，將退出政壇。

    根據《CNN》報導，去年1月上任、由「自由民主人民黨（VVD）」、「基督教民主聯盟（CDA）」、「民主66黨（D66）」及「基督教聯盟（CU）」組成的荷蘭四黨聯合政府近期因移民政策存在歧見無法達成共識，總理呂特上週五表示，此事也凸顯4黨在意識形態上的嚴重分歧，宣告聯合政府運作效能停滯導致垮台，當天他也晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）並代表內閣遞交辭呈，預料荷蘭將於今年底舉行大選。

    呂特本週一前往位於海牙的國會接受質詢時，再宣布他不會在今年底的大選爭取連任，他也將辭去自由民主人民黨黨主席一職，接下來會繼續帶領看守政府直到國會改選結果出爐後就退出政壇，「我會帶著複雜的心情離開，不過老實說，我認為我這個決定做得很好，現在是辭職的正確時機。」

    現年56歲的呂特，是荷蘭任期最長的總理，自2010年起擔任總理，掌權將近13年，期間沒被各種攻訐與醜聞扳倒，贏得「不沾鍋馬克」（Teflon Mark）的綽號。荷蘭選委會表示，國會改選將於今年11月中旬舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    移民政策拖垮聯合政府 荷總理請辭
    2023/07/09 05:30

    移民政策拖垮聯合政府 荷總理請辭
    荷蘭首相：先進晶片不該在「不希望的國家」用於軍事目的
    2023/01/18 13:03

    荷蘭首相：先進晶片不該在「不希望的國家」用於軍事目的

    演藝圈生猛夫妻檔 白家綺爆六口幸福秘訣
    梨泰院悲劇失言 韓內政部長挨轟失職拒下台
    2022/11/14 14:54

    梨泰院悲劇失言 韓內政部長挨轟失職拒下台
    荷蘭首相拜會澤倫斯基 直言戰事恐比預期還要長
    2022/07/12 00:24

    荷蘭首相拜會澤倫斯基 直言戰事恐比預期還要長

    美債ETF 00931B 價格最親民
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播