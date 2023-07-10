荷蘭聯合政府垮台 總理呂特請辭後再宣布退出政壇

呂特10日宣布今年底荷蘭國會改選結果出爐後，他將退出政壇。（法新社）

2023/07/10 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭近期政局面臨變動，上台僅一年半的四黨聯合政府因彼此在移民政策上存有「無法化解」的歧見而宣告垮台，上週五（7日）提出辭呈的總理呂特（Mark Rutte），今天（10日）再宣布下屆國會大選不尋求連任，將退出政壇。

根據《CNN》報導，去年1月上任、由「自由民主人民黨（VVD）」、「基督教民主聯盟（CDA）」、「民主66黨（D66）」及「基督教聯盟（CU）」組成的荷蘭四黨聯合政府近期因移民政策存在歧見無法達成共識，總理呂特上週五表示，此事也凸顯4黨在意識形態上的嚴重分歧，宣告聯合政府運作效能停滯導致垮台，當天他也晉見荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander）並代表內閣遞交辭呈，預料荷蘭將於今年底舉行大選。

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呂特本週一前往位於海牙的國會接受質詢時，再宣布他不會在今年底的大選爭取連任，他也將辭去自由民主人民黨黨主席一職，接下來會繼續帶領看守政府直到國會改選結果出爐後就退出政壇，「我會帶著複雜的心情離開，不過老實說，我認為我這個決定做得很好，現在是辭職的正確時機。」

現年56歲的呂特，是荷蘭任期最長的總理，自2010年起擔任總理，掌權將近13年，期間沒被各種攻訐與醜聞扳倒，贏得「不沾鍋馬克」（Teflon Mark）的綽號。荷蘭選委會表示，國會改選將於今年11月中旬舉行。

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