法媒驚爆︰瓦格納首腦被「關押」在克里姆林宮

法媒驚爆瓦格納首腦普里格津（右）7月1日抵達莫斯科，且可能已獲普廷總統（左）召見。（法新社）

2023/07/10 18:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕白俄羅斯總統盧卡申科6日證實，6月24日發動快閃兵變並逃往白俄的俄羅斯傭兵「瓦格納」集團首腦普里格津已返俄。俄國社交媒體最近充斥在聖彼得堡目擊到普里格津的報導，不過法國媒體驚爆，普里格津目前人在莫斯科，甚至可能已在克里姆林宮獲俄國總統普廷召見，更指出其實普里格津與幾名幹部7月1日當天起就被「關押」在克里姆林宮。

法國《解放報》（Libération）9日獨家報導，據西方匿名情報消息人爆料，普里格津於7月1日抵達莫斯科，其親信指揮官在克里姆林宮出席談判，與俄國高官討論瓦格納的未來。

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報導稱，克里姆林宮的談判代表，是忠於普廷的俄羅斯國家近衞軍總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov），以及對外情報局局長納雷什金（Sergei Naryshkin），普廷這兩名心腹已聽取普里格津的意見，也不排除普廷已親自召見普里格津。

該報指出，其實普里格津與幾名瓦格納幹部7月1日當天起就被「關押」在克里姆林宮，他和他的主要指揮官都在那裡被「傳喚」。不過，據西方情報消息，普里格津一行人在莫斯科不會有事。

與此同時，克里姆林宮代表公開試圖與普里格津保持距離。普廷的新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）日前被問及普里格津下落時，漫不經心地回答，指莫斯科「既沒有能力，也沒有意願」追蹤普里格津的下落。

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