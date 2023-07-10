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    月薪不到1萬導致人才外流 菲律賓擬聘用「無證」護理師

    菲律賓護理人員薪資水準在東南亞敬陪末座，導致許多護理師赴海外工作，國內需求嚴重不足。（法新社）

    菲律賓護理人員薪資水準在東南亞敬陪末座，導致許多護理師赴海外工作，國內需求嚴重不足。（法新社）

    2023/07/10 15:50

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲》10日報導，菲律賓衛生部最近宣布，由於護理人員嚴重短缺，計畫發給未取得護理師證照、但考試成績在70％至74.9％之間者「暫時證照」，也藉此鼓勵他們努力考取正式證照。

    報導指出，菲國衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）表示，國內迫切需要填補4500個護理師空缺，而這場危機的源頭是「人才乾涸」，即取得合格證照的護理師經常遠走他鄉，前往外國從事高薪職位。該部門統計，在2021年，高達51％、31萬6000名合格護理師赴海外工作。在2022至2023年，超過1萬名「準護理師」未能通過證照考試。

    荷博沙指出，如果能夠聘用那些「有抱負」的準護理師，將能大大促進醫療產業的發展；要是不採取嶄新的方法，國家恐怕會失去護理師來源，因為他們將轉往海外尋求機會。他進一步提到，若醫院沒有足夠護理師，就必須縮減規模，因為護理師與患者的比例若達不到要求，醫院就無法更新執照。例如，為了達到這個要求，一家擁有100個床位的醫院，將縮減到僅剩60個床位，因為他們沒有足夠的護理師。

    護理師Cin Dayanan受訪表示，她剛結婚不久，希望儘快生下第一個孩子，所以在靠著大約298美元（約9431台幣）的月薪苦撐8個月後，決定辭去工作，不久後覓得一個替北美洲雇主整理患者數據的遠端工作職務。她透露，許多同事和她一樣，都離開醫院尋求更高的薪水，「我們照護人，但誰來照顧我們？」

    代表護理師的團體認為，政府在提高護理師薪資、以跟上生活成長上升方面做得不夠。4月，菲國通膨年增率為6.6％，冠絕東南亞各國，政府預計通膨年增率到年底會降至5％至6％。

    菲律賓護理師協會（FNU）秘書長安達莫（Jocelyn Andamo）表示，幾乎所有護理師都在網路上經營副業，也有人在另一家醫院兼職，「政府還需要什麼證據，才願意承認我們（護理師）的收入不夠？」對於政府計畫聘用無證護理師一事，安達莫認為可能為患者帶來風險，建議應該讓他們僅擔任護理師助理。

    根據電商聚合平台「iPrice group」統計，菲國護理師的薪酬在東南亞敬陪末座，一名經驗豐富的護理師每月收入僅約4萬381披索（約2萬5000台幣），比越南同業低57％。

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