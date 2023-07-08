Threads用戶數飆7千萬 札克伯格評推特：未取得應有成就

Threads用戶數成長快速，成推特最大競爭對手。（美聯社）

2023/07/08 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕Meta執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）近期推出全新社群媒體「Threads」，挑戰推特在該類型社群的龍頭地位。札克伯格表示，Threads上線後不到48小時，註冊人數便達到7000萬，遠遠超出他們的預期。

《衛報》報導，Threads本週在全球100個國家上線，首日就有超過3000萬人加入，且人氣持續飆升。札克伯格當地時間週五在自己的Threads帳戶上指出，「今早Threads的註冊人數達到7000萬，遠遠超出我們的預期。」

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札克伯格寫道，「Threads的目標是在擴張的同時保持友善。我想這是可能也是最終成功的關鍵，這也是推特之所以從未取得我認為它應當達成的成就。我們想要用不同的方式來進行。」他強調，「我們正專注要把這裡打造成一個友善的地方」。

關注社群平台內容的史丹佛網路觀察站（Stanford Internet Observatory）研究主任狄雷斯塔（Renée DiResta）認為，只要Threads沒有走偏，便可能成為廣告商的新寵兒，因為推特目前給人的觀感是一個各種派系團體在上頭互相攻擊的地方。

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