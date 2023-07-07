中國網民虛構4省「山河大學」遭全網封殺！官方急粉飾太平

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片、院系設置、管理條例、錄取通知書等。（取自微博）

2023/07/07 08:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕一所中國網友虛構的大學，在網路上引發對教育資源分配不公的議論，卻隨即遭到封殺，中國教育部也出面大打官腔，企圖粉飾太平。網友不禁感嘆：「在中國，你想做夢都是做夢」。

綜合「中國數字時代」、「澎湃新聞」和「香港01」等網路媒體報導，由於山東、山西、河南、河北等4個省分的大學入學考試（高考）考生眾多，一流大學名額僧多粥少，競爭激烈，有網友便開玩笑提議這4省的343萬考生，每人出資人民幣1000元（約台幣4300元），募集30幾億人民幣，籌設一所面向「山河4省」的綜合性大學「山河大學」，校址選在4省交接之處，還要爭取1年內超清（華）趕北（大）。

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這個提議在網路上引發熱烈討論，網友還發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片、院系設置、管理條例、錄取通知書等，甚至還有人建議校址選在千年古都邯鄲，唐代詩人杜甫也因寫下「國破山河在」的名句，而成為該校首位「名譽校長」。

然而，網友發現，涉及「山河大學」的「微博」、「知乎」話題已遭封鎖，多個網友自建的群組也被強制解散。中國教育部副部長吳岩6日聲稱，也關注到「山河大學」問題，將不斷優化高等教育資源的佈局結構，支持中西部地區，特別是人口大省擴大高等教育資源規模等。

報導指出，「山河大學」這所烏托邦學校的出現，其實反映了4省學子對教育資源分配不均、高考競爭越來越激烈的無奈。儘管這4省是人口眾多的大省，擁有的優質高等教育資源卻極度匱乏。河南、河北、山西3省的總人口超過2億，卻連一所世界一流大學都沒有，因此「山河四省」的入學難度一直在全中國排名前段班，網友說：「看似玩梗整活（搞笑）的背後，其實是心酸的高考史」。

今年中國高考考生多達1291萬人，比去年多出98萬人，創下史上新高。然而，中國年輕人失業率也創紀錄，5月份失業率飆升至20.8％，16到24歲青年有逾600萬人失業，且將進一步惡化，上千萬大學畢業生正苦於找工作。

有網友感嘆，「投胎是個技術活，投胎在北京、天津、上海，就基本上打敗了百分之90以上的外地考生。」還有人無奈地說，「專家會說總要有人去挖煤種地的」。

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、校訓校徽、校園圖片、院系設置、錄取通知書等。（取自微博）

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」官網、招生簡章、校訓校徽、校園圖片等。（取自微博）

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」學生證。（取自微博）

中國網友發揮創意，接力設計出「山河大學」錄取通知書。（取自微博）

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