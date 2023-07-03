叛變仍未落幕？ 俄軍事衛星遭自稱「瓦格納一員」駭客癱瘓

近日有消息傳瓦格納的駭客組織駭入並癱瘓俄羅斯軍事衛星通訊網路。（路透）

2023/07/03 23:01

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團上月底發動叛變，雖然兵變後僅一天時間便草草落幕，首腦普里格津也流亡白俄羅斯，但近日有消息稱瓦格納檯面上的軍事行動其實是轉為暗地網路攻擊，就在上週，俄羅斯軍事衛星遭駭客攻擊導致癱瘓，事後有組織跳出來承認犯行，並稱他們是「瓦格納的一部份」，引發外界討論。

綜合外媒報導，普里格津上月23日佔領俄南羅斯托夫-頓河畔城市（Rostov-on-Don）後宣布叛變，率軍進逼首都莫斯科，還受到大批俄國民眾熱烈歡迎，引發國際高度關注。不過在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入斡旋後，兵變僅1天便落幕，普里格津轉趨低調，目前流亡白俄。

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兵變雖然落幕，但反抗普廷政權的動作似乎仍未消停。上週三、四（28、29日），俄國衛星系統營運商「Dozor-Teleport」有4條衛星通訊網路遭人為網路攻擊導致癱瘓，據稱該營運商為俄國聯邦安全局（FSB）、俄國天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄國國家原子能公司（Rosatom）及軍事設施提供服務。相關消息並未透露被癱瘓的通訊網路是否已恢復正常。

事後，有2個組織宣稱發動這次網路攻擊，其中一個還聲稱他們與瓦格納合作，並外洩來自Dozor-Teleport的內部文件，企圖以此當作破壞該營運商衛星通訊的證據，還撂話「這只是開始，還會有更多」。目前該消息尚未獲證實，但外界不少人認為是瓦格納背後指使的可能性相當高，但也有一派認為這是烏克蘭的假旗計畫，以瓦格納的名義策動這場網攻，希望在俄國製造混亂分裂。

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