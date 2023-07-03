叛變仍未落幕？ 俄軍事衛星遭自稱「瓦格納一員」駭客癱瘓
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織瓦格納集團上月底發動叛變，雖然兵變後僅一天時間便草草落幕，首腦普里格津也流亡白俄羅斯，但近日有消息稱瓦格納檯面上的軍事行動其實是轉為暗地網路攻擊，就在上週，俄羅斯軍事衛星遭駭客攻擊導致癱瘓，事後有組織跳出來承認犯行，並稱他們是「瓦格納的一部份」，引發外界討論。
綜合外媒報導，普里格津上月23日佔領俄南羅斯托夫-頓河畔城市（Rostov-on-Don）後宣布叛變，率軍進逼首都莫斯科，還受到大批俄國民眾熱烈歡迎，引發國際高度關注。不過在白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）介入斡旋後，兵變僅1天便落幕，普里格津轉趨低調，目前流亡白俄。
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兵變雖然落幕，但反抗普廷政權的動作似乎仍未消停。上週三、四（28、29日），俄國衛星系統營運商「Dozor-Teleport」有4條衛星通訊網路遭人為網路攻擊導致癱瘓，據稱該營運商為俄國聯邦安全局（FSB）、俄國天然氣工業股份公司（Gazprom）、俄國國家原子能公司（Rosatom）及軍事設施提供服務。相關消息並未透露被癱瘓的通訊網路是否已恢復正常。
事後，有2個組織宣稱發動這次網路攻擊，其中一個還聲稱他們與瓦格納合作，並外洩來自Dozor-Teleport的內部文件，企圖以此當作破壞該營運商衛星通訊的證據，還撂話「這只是開始，還會有更多」。目前該消息尚未獲證實，但外界不少人認為是瓦格納背後指使的可能性相當高，但也有一派認為這是烏克蘭的假旗計畫，以瓦格納的名義策動這場網攻，希望在俄國製造混亂分裂。