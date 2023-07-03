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    瓦格納首領最新「罪名」！ 俄高層爆收逾3千億元後行為脫軌

    俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津，今日被指控收了8580億盧布（約新台幣3029億）的鉅額國家資金後「行為脫軌」。（法新社）

    俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津，今日被指控收了8580億盧布（約新台幣3029億）的鉅額國家資金後「行為脫軌」。（法新社）

    2023/07/03 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）上月24日發動短暫兵變，引發國際關注。事後普里格津已逃往白俄羅斯避難。不過俄國一名高級宣傳人員在今天指控普里格津，聲稱他在收了8580億盧布（約新台幣3046億）的鉅額國家資金後「行為脫軌」，讓克里姆林宮顏面盡失。

    綜合外媒報導，瓦格納集團領導人普里格津上月底率領部隊，對俄羅斯高階軍事領袖發動一場短暫兵變，雖然兵變已落幕，但已對俄國政治產生巨大影響。俄羅斯重要宣傳機器之一、俄國國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselev），就在今日每週播出一次的電視節目中表示，普里格津是因為大筆金錢而行為脫軌、失去控制。「他認為自己可以挑戰國防部、俄羅斯和總統個人」。

    基榭廖夫表示，瓦格納集團在敘利亞和非洲的行動，讓普里格津認為自己可以不受懲罰，且在他的雜牌軍於烏克蘭東部戰場上取得勝利後，進一步強化了這種感覺。接著基榭廖夫在沒有提出任何證據的情況下，指出瓦格納收到了超過8580億盧布的國家資金。

    對此，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）於本週稍早首度承認，俄國當局確實「全額」資助這支準軍事部隊，震驚各界，因為俄國法律禁止私人傭兵團體。普廷表示，自2022年5月至2023年5月期間，瓦格納從俄國政府手中獲得逾860億盧布（約新台幣301億）的資金。

    另據《華爾街日報》報導，俄羅斯聯邦安全局（Federal Security Services, FSB）突擊搜查瓦格納位於聖彼得堡的總部，以尋找對普里格津不利的證據。此外，由於受到華府和歐盟制裁，普里格津多年來一直在暗處運作，但自普廷去年2月下令出兵烏克蘭以來，普里格津便突然成為眾所矚目的焦點。

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