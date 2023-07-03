馬來西亞移民官疑索賄 旅遊部長「硬闖」機場救人

馬來西亞吉隆坡機場出入境櫃檯。示意圖。非本新聞人物（圖取自Bloomberg檔案照）

2023/07/03 08:29

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞網路近日瘋傳一段內閣官員「硬闖」吉隆坡機場（KLIA）入境廳影片，馬國旅遊、藝術及文化部長張慶信承認自己就是影片中的官員，但他聲稱，是去營救一名遭機場移民官員刁難的中國籍女子，並指控官員涉嫌索賄。

綜合外媒報導，這段官員闖禁區的影片於6月30日在馬來西亞網路傳開，旅遊部長張慶信隨後公開承認自己是經由正當管道申請通行證進入吉隆坡國際機場入境廳，目的是去救人。機場官員疑扣留遊客進行索賄的事件曝光後，首相安華2日中午在警察總長陪同下突擊巡視機場，以實際行動支持打貪，在面對媒體採訪時，安華表示，絕大部分的官員是恪盡職守，但「發現一些問題」，不排除有少數害群之馬，一定會徹查。

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媒體報導，張慶信表示，中國女子因語言不通，在通關時被移民局官員帶進小房間訊問長達15小時，過程中還被索討約1.8萬令吉（約新臺幣8萬6790元）方能放行。他是接獲馬來西亞駐廣州總領事館人員的電話通報後，親自帶領部門官員到機場了解狀況，協助該名女遊客脫困。報導中提及，該名遭刁難的女子是中國中央電視台一名高層人員的私人助理。

馬來西亞反貪污委員會表示，3日將約詢張慶信及該名中國女遊客，調查機場移民局官員是否涉貪。

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