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    舊金山灣區房租太貴了！ 美國研究生搭飛機上下學引熱議

    美國加州大學柏克萊分校研究生覺得舊金山灣區房租太貴，決定從洛杉磯搭飛機上下學引發熱議。加州大學柏克萊分校一景。（美聯社）

    美國加州大學柏克萊分校研究生覺得舊金山灣區房租太貴，決定從洛杉磯搭飛機上下學引發熱議。加州大學柏克萊分校一景。（美聯社）

    2023/07/02 09:47

    〔即時新聞／綜合報導〕美國網路論壇Reddit近來瘋傳1篇文章，曾在加州大學柏克萊分校攻讀碩士學位的男子，指稱由於舊金山灣區房租實在是太貴了，因此他當時在評估過後決定搭飛機上下學，這樣還會更便宜一點。

    據加州電視台《KTLA》報導，這名化名為比爾（Bill）的男子透露，他本身住在加州洛杉磯，在錄取加州大學柏克萊分校1年制工程碩士課程後，他知道自己畢業後會回到洛杉磯就業，因此不想額外在舊金山灣區花費房租。

    比爾表示，他在修課期間每週至少會在洛杉磯國際機場搭乘3次航班，飛到舊金山國際機場通勤上課。比爾笑稱，當時同學都以為他會在第1週結束後放棄這樣做，但他將通勤視為旅行，就這樣撐了下來。

    比爾還公開了他上下課的過程，通常他會在凌晨3時30分起床，前往洛杉磯機場登上早上6時起飛的班機，降落在舊金山機場後搭乘上午8時30分開往校區的舊金山灣區捷運（BART），上午10時開始上課，等到課程都結束後他再按照這樣的路線返回，抵達洛杉磯時大約是在午夜左右。

    比爾詳細寫下他在通勤中的花費，1年的時間裡總共支出5592.66美元（約新台幣17.4萬元），其中阿拉斯加航空搭機費用1552.10美元（約新台幣4.8萬元）、西南航空758.24美元（約新台幣2.3萬元）、聯合航空71.30美元（約新台幣2220元）、哥倫比亞航空15.6美元（約新台幣486元）、精神航空15.9美元（約新台幣495元）。

    其他還有一些通勤支出例如BART費用671.29美元（約新台幣2.1萬元）、停車費520美元（約新台幣1.6萬元）、加油費1948.27美元（約新台幣6萬元），機上WiFi費39.96美元（約新台幣1245元）。

    比爾表示，他就讀加州大學柏克萊分校期間一共搭乘了238趟航班，飛行里程達到9萬2089英里（約14.8萬公里），總通勤時間為7萬5955分鐘（約1265小時）。

    比爾指出，這可能是他一生所做過的最瘋狂的事情之一，很高興自己能夠成功，沒有缺席任何課程，他很願意再這樣搭機通勤。另外，比爾透露他所搭過的這些航空公司當中，最推薦的就是阿拉斯加航空，因為這間公司很樂意免費升艙，服務態度也很好。

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