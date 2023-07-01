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    瓦格納打破神話！俄國前總理：統治菁英明白普廷不再是利益保護者

    卡西亞諾夫（右）在2000到2004年擔任普廷（左）總統任內第一位總理。（法新社資料照）

    卡西亞諾夫（右）在2000到2004年擔任普廷（左）總統任內第一位總理。（法新社資料照）

    2023/07/01 16:07

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯前總理卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）6月30日接受《德國之聲》（DW）訪問指出，他相信傭兵組織「瓦格納集團」的叛變已大大削弱俄國總統普廷的實力，莫斯科當局20年來一直試圖向人們保證「普廷統治的主要基礎是穩定和潛在的繁榮」，但瓦格納的反叛以及普廷對此的反應，打破此一長久印象。

    64歲的卡西亞諾夫在2000年至2004年擔任俄國總理，是普廷治下第一位總理，任內擁護親西方政策。他表示，俄國外交部長拉夫羅夫等最高階官員可能會試圖辯稱，俄國政府將從瓦格納叛變的恐慌中變得更強大，但實際情況是，普廷政權似乎更加虛弱，「人們開始理解普廷政權，尤其是統治菁英」。

    卡西亞諾夫表示，最重要的變化可能在於國家或地方各級政府成員的態度，「他們明白普廷不再是他們利益的調解者或保護者，這就是為什麼他們開始重新思考對他的態度。」

    他也指出，今時今日的普廷與20多年前他曾共事的普廷「截然不同」，當初的普廷總統支持內閣提出的所有改革方案，並且信守承諾，「現在，我們看到真正的普廷，危險且正在削弱。」

    卡西亞諾夫表示，莫斯科當局將普廷描繪成沙皇或皇帝，以及俄國歷史上需要或訴諸的強勢統治者類型，但此一形象在人數更多的中產階級中已愈發不受歡迎，也愈發受到懷疑。

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