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    CNN：白俄總統擬邀瓦格納僱傭兵協助訓練軍隊

    白俄羅斯總統盧卡申科邀請俄國傭兵組織「瓦格納」成員協助訓練白俄軍隊。（法新社資料照）

    白俄羅斯總統盧卡申科邀請俄國傭兵組織「瓦格納」成員協助訓練白俄軍隊。（法新社資料照）

    2023/07/01 15:47

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕在叛變失敗後，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」成員的去向受到各界矚目，包括可能前往白俄羅斯。《美國有線電視新聞網》（CNN）1日指出，白俄總統盧卡申科6月30日在演講中表示，將邀請瓦格納僱傭兵協助白俄政府訓練軍隊。

    CNN引述《白俄羅斯通訊社》（Belta）報導指出，盧卡申科在白俄6月30日的獨立演講中提到此一邀請，強調他並不害怕瓦格納成員，因為他「認識他們很長時間」，「這些人在世界各地為建立正常文明而奮鬥，西方對他們恨之入骨。」

    盧卡申科邀請瓦格納成員到他的國家訓練軍隊，「不幸的是，他們不在這裡。」

    盧卡申科在瓦格納6月24日兵臨莫斯科前夕，成功促成瓦格納首領普里格津宣布撤退，普里格津將前往白俄，而其他僱傭兵可選擇加入俄軍或其他安全部門，返回親友身邊，亦或前往白俄。目前，普里格津的下落仍眾說紛紜，其他成員也暫不知動向。

    此外，盧卡申科在演講中指責歐盟和美國「加速武裝波蘭」，試圖將波蘭變成「代理人訓練場」，利用波蘭對抗白俄和俄國，「另一個緊張局勢的溫床正在成形，最強大國家美國的侵略據點正在成形。」

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