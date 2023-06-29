兵變撼動俄羅斯！歐盟外交首長示警：軟弱的普廷對歐盟更危險

歐盟外交政策負責人波瑞爾（見圖）提出警告，軟弱的普廷對歐盟來說會是更大的危險。（法新社）

2023/06/29 21:35

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）今（29）日表示，瓦格納集團叛變失敗的事件，引發了俄羅斯幾十年來最為嚴重的政治危機，而他認為「一個軟弱的普廷（Vladimir Putin，俄羅斯總統）」對歐盟來說，將會造成更大的危險。

《法新社》報導，波瑞爾說：「軟弱的普廷是更大的危害。我們必須非常清楚的認知到後果。一直到目前我們都將俄羅斯視為『威脅』（threat），因為它在烏克蘭投入了大量軍隊。現在我們必須將俄羅斯當作『隱患』（risk），因為其內部的不穩定。」

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波瑞爾還表示，歐洲需要「長期」支援烏克蘭，無論是在戰爭期間還是戰後，他也提議設立「烏克蘭國防基金」，這筆金額將用來現代化烏克蘭的軍隊。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）本日稍早的談話，也呼應了波瑞爾的觀點，他呼籲要果斷行動，以應對俄羅斯的威脅，「我們必須意識到，俄羅斯政治系統的任何動靜，都會對我們的安全產生影響，但我不同意同事們有時候提起的『強勢的普廷比起軟弱的普廷更不危險』說法，我不認同這一點。」

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