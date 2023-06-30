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    普里格津難逃一死 ?烏情報局曝普廷下令FSB執行刺殺任務

    烏克蘭情報局指出，普廷已下令聯邦安全局（FSB），刺殺瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（法新社、美聯社；本報合成）

    烏克蘭情報局指出，普廷已下令聯邦安全局（FSB），刺殺瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（法新社、美聯社；本報合成）

    2023/06/30 21:18

    〔即時新聞／綜合報導〕瓦格納軍團上周兵變發動兵變，但最終在白俄總統居中斡旋下落幕，而俄國政府也不追究責任。不過烏克蘭情報局指出，普廷已下令聯邦安全局（FSB），刺殺瓦格納首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。

    烏克蘭國防情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）今接受美媒《戰區》採訪表示，情報局事前早已知悉瓦格納將會發動兵變，事發後也持續掌握俄國局勢的發展。

    面對普廷是否會下令暗殺普里格津的問題，布達諾夫透露，情報局目前知道FSB已接下刺殺任務。對於FSB能否最終能否成功執行，布達諾夫認為，短時間內不會有結果，FSB也需要找到適合的方式達成目的，這段過程需要花時間進行。

    不過布達諾夫也強調，過程中存在太多變數，也會導致劇情出現不同發展，像是FSB最終有可能會失敗，或者自始自終都不敢輕舉妄動。

    普里格津事發後前往白俄羅斯尋求庇護，瓦格納軍團也並未解散，目前仍在招募新兵，不過據《BBC》報導，俄羅斯國會國防委員會主席卡塔波洛夫（Andrei Kartapolov）周四（29日）表示，瓦格納日後不會參與這場「特別軍事行動」，俄羅斯也不會對其提供任何資源。

    瓦格納兵變未遂後，普里格津前往白俄羅斯尋求庇護，瓦格納軍團也並未解散，目前仍在招募新兵。（路透社）

    瓦格納兵變未遂後，普里格津前往白俄羅斯尋求庇護，瓦格納軍團也並未解散，目前仍在招募新兵。（路透社）

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