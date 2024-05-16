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Uber司機突掏出陰莖DIY！澳洲女乘客嚇死憂遭性侵

26歲皮姆洛特說，她去年10月叫車返家途中，驚訝發現該名Uber司機突然掏出陰莖開始手淫，擔心遭司機性侵或施暴，為保命假裝且沒有看見保持冷靜，所幸最終平安到家。（圖擷自「taylapimlott」Tiktok、本報合成）

26歲皮姆洛特說，她去年10月叫車返家途中，驚訝發現該名Uber司機突然掏出陰莖開始手淫，擔心遭司機性侵或施暴，為保命假裝且沒有看見保持冷靜，所幸最終平安到家。（圖擷自「taylapimlott」Tiktok、本報合成）

2024/05/16 11:49

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲26歲女子近日爆料，她去年10月叫車返家途中，驚訝發現該名Uber司機突然掏出陰莖開始手淫，擔心遭司機性侵或施暴，為保命假裝沒有看見並保持鎮定，所幸最終平安到家，隨後向警方報警，並要求Uber公司禁止該名司機載客，消息曝光引發譁然。

綜合外媒報導，26歲皮姆洛特（Tayla Pimlott）近日於Tiktok發布數段影片提及，她去年10月透過Uber應用程式叫車返家約20分鐘車程，入座不久她開始滑手機打發時間，不料突然抬頭一看竟發現司機已掏出陰莖開始自慰當場嚇傻。

皮姆洛特回憶，她一開始打算報警或對司機大吼，甚至跳車，但考量這些行為有可能引發被司機性侵或施暴，最終決定「假裝沒有看見這一切」，並立即私訊親友，要求母親站在家門口等待以防不測，還偷偷將司機荒唐行徑錄製影片作為證明，約10分鐘後平安抵達住家。事發後皮姆洛特報警並向Uber公司檢舉該名司機，要求停止這名司機繼續載客。

與此同時，Uber發言人表示，公司接獲通報後，已經立刻永久刪除該名男司機使用應用程式訪問權限，「Uber社區或其他地方都不允許發生這類事情」。

據法庭文件顯示，當地警方去年10月逮捕涉嫌猥褻行為29歲男子法澤利（Rahman Fazeli），指控他在Uber車輛中冒犯或侮辱他人，直至今年3月出庭受審認罪，法院判處4週監禁和罰款。

Uber發言人表示，公司接獲通報後，已經立刻永久刪除該名男司機使用應用程式訪問權限。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

Uber發言人表示，公司接獲通報後，已經立刻永久刪除該名男司機使用應用程式訪問權限。示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

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