瓦格納頭子替身護照被搜出 立陶宛國安部：曾入境進行資訊戰
〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前兵變後，俄國安全單位搜查他在聖彼得堡的辦公室，查出一批使用假名的護照。立陶宛反情報單位28日指出，其中一本護照曾由普里格津的替身用來入境立國，試圖在立國進行資訊攻擊。
立陶宛國家安全部（VSD）28日在臉書發文，指俄國執法機關搜查出的普里格津護照，其中一本上的照片，與2021年該部發布曾使用普里格津的名字入境立陶宛的一名男子照片吻合，「這本發給普里格津替身的護照，在2020年用於對立陶宛進行資訊攻擊」。
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立陶宛國安部指出，該次行動目標是製造普里格津無視遭制裁，仍到歐盟成員國立陶宛的印象，藉此削弱歐洲的團結，這次俄國搜出的那本護照顯示，普里格津本人參與該次陰謀。發文說，「立陶宛情報評估，這份文件證明，這場資訊攻擊是由受普里格津指揮的人執行，可能與俄國政權情報單位協同行動。」
聖彼得堡媒體Fontanka網站25日率先披露這些被搜出的護照，普里格津撤兵後，相關報導的照片被刪除，不過已被其他多家媒體轉載。俄國獨立媒體《梅杜扎（Meduza）》指出，查出的護照包括兩本使用「弗拉基米爾．博布洛夫（Vladimir Bobrov）」和「狄米崔．蓋勒（Dmitri Geilor）」兩個不同化名、貼有普里格津照片，另外三本使用普里格津名字、但是照片是長得乍看像他的其他人。普里格津位於聖彼得堡的辦公室據稱設於特雷齊尼皇宮酒店（Trezzini Palace Hotel）。
《自由歐洲電台／自由電台》指出，聖彼得堡據稱為知名人士治療的Sogaz診所，有一名使用「蓋勒」這個名字的患者，被標示為「超級貴賓」，普里格津可能曾用這個化名就診。