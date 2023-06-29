瓦格納頭子替身護照被搜出 立陶宛國安部：曾入境進行資訊戰

俄國安全單位在瓦格納集團領導人普里格津聖彼得堡辦公室搜出的多本護照、黃金和現金等物品。（取自俄國獨立媒體Meduza的Telegram頻道）

2023/06/29 00:01

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵集團「瓦格納」領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）日前兵變後，俄國安全單位搜查他在聖彼得堡的辦公室，查出一批使用假名的護照。立陶宛反情報單位28日指出，其中一本護照曾由普里格津的替身用來入境立國，試圖在立國進行資訊攻擊。

立陶宛國家安全部（VSD）28日在臉書發文，指俄國執法機關搜查出的普里格津護照，其中一本上的照片，與2021年該部發布曾使用普里格津的名字入境立陶宛的一名男子照片吻合，「這本發給普里格津替身的護照，在2020年用於對立陶宛進行資訊攻擊」。

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立陶宛國安部指出，該次行動目標是製造普里格津無視遭制裁，仍到歐盟成員國立陶宛的印象，藉此削弱歐洲的團結，這次俄國搜出的那本護照顯示，普里格津本人參與該次陰謀。發文說，「立陶宛情報評估，這份文件證明，這場資訊攻擊是由受普里格津指揮的人執行，可能與俄國政權情報單位協同行動。」

聖彼得堡媒體Fontanka網站25日率先披露這些被搜出的護照，普里格津撤兵後，相關報導的照片被刪除，不過已被其他多家媒體轉載。俄國獨立媒體《梅杜扎（Meduza）》指出，查出的護照包括兩本使用「弗拉基米爾．博布洛夫（Vladimir Bobrov）」和「狄米崔．蓋勒（Dmitri Geilor）」兩個不同化名、貼有普里格津照片，另外三本使用普里格津名字、但是照片是長得乍看像他的其他人。普里格津位於聖彼得堡的辦公室據稱設於特雷齊尼皇宮酒店（Trezzini Palace Hotel）。

《自由歐洲電台／自由電台》指出，聖彼得堡據稱為知名人士治療的Sogaz診所，有一名使用「蓋勒」這個名字的患者，被標示為「超級貴賓」，普里格津可能曾用這個化名就診。

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