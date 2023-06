英國108歲阿嬤被問長壽秘訣 她笑︰絕不生小孩、一生只養狗！

2023/06/30 14:02

〔即時新聞/綜合報導〕過去有不少長輩都會有「養兒防老」的想法,因此不斷進行生育,然而在英國卻有一名高齡108歲的人瑞阿嬤,在被療養院的工作人員詢問她保持長壽的秘訣時,她竟直言表示,因為她這輩子沒有生小孩、只有專心養狗狗!

綜合外媒報導,來自英國英格蘭達比郡的艾妲(Ada Daniel),自2015年因身體開始退化於是入住療養院。每年一到她6月1日生日時,院方都會募集來自各地的賀卡來慶祝她的生日,今年甚至還收到來自英王查爾斯三世(King Charles III)和與卡蜜拉王后(Queen Camilla)一同給這名長者的祝福。

報導指出,艾妲於1915年出生,並在1944年和丈夫博西(Percy)結婚,2人婚後一直沒有生育過任何子女,多年來只有彼此相伴,直到73歲的博西過世後,艾妲才從此獨自一人生活。艾妲一直到約97歲時,都還能自理生活,每天甚至還會外出散步,後來身體退化到必須有人從旁照顧生活起居,才住進療養院。

院方表示,由於艾妲仍在世的家人已所剩不多,因此每年一到她的生日,他們都會特別對外募集許多生日賀卡,來為艾妲祝賀。療養院的員工凱莉(Kelly Goucher)則表示,今年是艾妲的108歲生日,院方本來想替她募集108張卡片,讓她感受到滿滿的祝福,想不到消息發出去後獲得踴躍迴響,一共募到了300多張。

另外,英國廣播公司(BBC)詢問凱莉是否知道艾妲的長壽秘訣時,她則笑著表示,「她曾對我說過,秘訣就是只養狗狗、而不是養小孩」,她還補充提到,艾妲比起人類明顯更喜歡狗狗,在過去甚至養過6隻格雷伊獵犬(Greyhound,又稱靈緹),因此她與院方推測艾妲與丈夫沒有子女的原因,「就跟許多不想生小孩的人一樣」。

108-year-old Ada Daniel says the secret to her long life was having dogs, instead of children. pic.twitter.com/jIWOgoAFhU