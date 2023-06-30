英國108歲阿嬤被問長壽秘訣 她笑︰絕不生小孩、一生只養狗！

英國一名高齡108歲人瑞阿嬤艾妲（Ada Daniel），她被問到自己的長壽秘訣時，直言表示因為她這輩子沒有生小孩、只有專心養狗狗。（圖擷取自@MikeSington推特、格雷伊獵犬，歐新社資料照，本報合成）

2023/06/30 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕過去有不少長輩都會有「養兒防老」的想法，因此不斷進行生育，然而在英國卻有一名高齡108歲的人瑞阿嬤，在被療養院的工作人員詢問她保持長壽的秘訣時，她竟直言表示，因為她這輩子沒有生小孩、只有專心養狗狗！

綜合外媒報導，來自英國英格蘭達比郡的艾妲（Ada Daniel），自2015年因身體開始退化於是入住療養院。每年一到她6月1日生日時，院方都會募集來自各地的賀卡來慶祝她的生日，今年甚至還收到來自英王查爾斯三世（King Charles III）和與卡蜜拉王后（Queen Camilla）一同給這名長者的祝福。

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報導指出，艾妲於1915年出生，並在1944年和丈夫博西（Percy）結婚，2人婚後一直沒有生育過任何子女，多年來只有彼此相伴，直到73歲的博西過世後，艾妲才從此獨自一人生活。艾妲一直到約97歲時，都還能自理生活，每天甚至還會外出散步，後來身體退化到必須有人從旁照顧生活起居，才住進療養院。

院方表示，由於艾妲仍在世的家人已所剩不多，因此每年一到她的生日，他們都會特別對外募集許多生日賀卡，來為艾妲祝賀。療養院的員工凱莉（Kelly Goucher）則表示，今年是艾妲的108歲生日，院方本來想替她募集108張卡片，讓她感受到滿滿的祝福，想不到消息發出去後獲得踴躍迴響，一共募到了300多張。

另外，英國廣播公司（BBC）詢問凱莉是否知道艾妲的長壽秘訣時，她則笑著表示，「她曾對我說過，秘訣就是只養狗狗、而不是養小孩」，她還補充提到，艾妲比起人類明顯更喜歡狗狗，在過去甚至養過6隻格雷伊獵犬（Greyhound，又稱靈緹），因此她與院方推測艾妲與丈夫沒有子女的原因，「就跟許多不想生小孩的人一樣」。

108-year-old Ada Daniel says the secret to her long life was having dogs, instead of children. pic.twitter.com/jIWOgoAFhU — Mike Sington （@MikeSington） June 5, 2023

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