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    這些運動能「延緩身體老化」！ 長壽專家︰每次做7分鐘即可

    近期美國加州大學一名長壽專家指出，每天若能適度做幾項「高強度間歇運動」，能延緩身體的老化速度。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    近期美國加州大學一名長壽專家指出，每天若能適度做幾項「高強度間歇運動」，能延緩身體的老化速度。示意圖，圖與新聞事件無關。（資料照，美聯社）

    2023/04/01 15:40

    〔即時新聞／綜合報導〕如何讓自己活得健康又長久是不少人的煩惱，近期美國加州大學一名長壽專家指出，惡性壓力會加速耗盡細胞，並增加肥胖、心臟病、癡呆症和抑鬱症風險，不過每天若能適度做幾項「高強度間歇運動」，不但有助於觸發細胞重生，更能延緩身體的老化速度。

    《CNBC》 報導，美國加州大學舊金山分校的精神病學系愛波爾（Elissa Epel ）博士指出，為避免身體加速老化與陷入慢性症狀態，她推薦大家能嘗試一種名為「壓力健身」的運動來抒緩壓力，這種健身是一種在短暫的壓力下鍛煉身體的方法。

    愛波爾分享一項有關壓力的研究期刊，並指出她推薦的壓力健身法可以改善細胞的健康和增加細胞壽命，而不是讓它們被慢慢耗盡。她表示，「舉例來說，與整天喝咖啡和一杯義式濃縮咖啡相比，前者對身體不是很好，可能會讓人更焦慮和緊張；後者卻能促進情緒和健康」，並指出壓力也是一樣。

    愛波爾表示，「你不會希望整天都處於壓力之下，但是對壓力進行短暫而強烈的刺激，能啟動身體的恢復過程，並訓練它對未來的壓力更有彈性」，接著她推薦大家能嘗試高強度間歇運動，包含伏地挺身、平板式、側身平板式、開合跳、高舉膝蓋、跳繩、「登山式」運動、弓箭步跳躍、下蹲跳躍與波比跳。

    此外，愛波爾表示每項運動做30秒，10秒休息，每次做7分鐘即可，「先找到你身體可承受的強度，將這種不適和困難作為體驗的一部分，不要和它之抗爭。如果你已經有一段時間沒有運動了，可以從慢走或快走等簡單的運動開始」，除了間歇運動之外，她還提到冷水澡和熱桑拿，同樣有助降低心血管疾病與身體發炎。

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