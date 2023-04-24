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    美國活力十足109歲阿公 大方分享「4項」長壽秘訣

    美國紐澤西州一名人瑞阿公杜蘭斯菲爾德（Vincent Dransfield），日前與家人一起迎接自己109歲生日。（圖擷取自@Erica Lista IG）

    美國紐澤西州一名人瑞阿公杜蘭斯菲爾德（Vincent Dransfield），日前與家人一起迎接自己109歲生日。（圖擷取自@Erica Lista IG）

    2023/04/24 13:33

    〔即時新聞／綜合報導〕不少年長者的日常起居，大多需要家人或是專業人士協助照護，然而在美國新澤西州一名高齡109歲人瑞阿公杜蘭斯菲爾德（Vincent Dransfield），不但選擇獨居並親自照料自己的生活，甚至還會在當地消防局當義工，每天開車出門到處兜風、找人聊天，更不時大方分享自己保持長壽的4項秘訣 。

    綜合外媒報導，杜蘭斯菲爾德出生於1914年3月28日，自1945年起一直住在紐澤西州，與過世的妻子育有1子，後來又陸續有了3位孫子女、7位曾孫子女。據他的家人透露，杜蘭斯菲爾德因不喜歡麻煩別人，所以選擇獨居而其他家人則住在附近，不過他們之所以放心讓他老人家獨居，主要是因為他身體十分健康，且從未罹患任何慢性疾病或癌症。

    杜蘭斯菲爾德雖然年事已高，但他的日常生活幾乎完全不用他人協助，每天都自己開車出門吃飯、辦事、買日用品，甚至從未停止每天下午3點到5點，到當地的消防局當義工。他的孫女艾莉卡（Erica Lista）表示，「爺爺從21歲時就在消防局做義工，在奶奶過世後，這有如他繼續生活的動力」，並指出其他同樣擔任義工的長者，每天也很期待與他見面。

    報導指出，全世界男性的平均壽命低於女性，因此109歲的「男性」人瑞相當罕見，根據波士頓大學（Boston University）新英格蘭百歲人瑞研究（New England Centenarian Study）計畫， 百歲長者85%為女性、男性只占15%。對此，杜蘭斯菲爾德受訪時也大方分享他的長壽秘訣，「只有4件事，大多數人都做得到，多喝牛奶、享受食物、保持活動、正面思考」。

    杜蘭斯菲爾德表示，他從15歲開始至今都保持喝牛奶的習慣，這為他的健康打下基礎。此外，他幾乎不怎麼挑食、各種食物都吃，甚至會親自下廚，從義大利菜、漢堡、沙拉、巧克力牛奶到其他甜食，他都會帶著愉悅的心情享用，每天還會記得喝一杯咖啡 ，偶爾喝啤酒；孫女艾莉卡也透露，「爺爺愛吃什麼就吃什麼，但永遠很健康」。

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