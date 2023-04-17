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    未來百歲人瑞更常見？ 美國最新研究︰人類可活到141歲

    美國喬治亞大學一項最新研究指出，未來數十年將會有越來越多百歲人瑞出現，甚至還可能出現141歲的男性及130歲的女性。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    美國喬治亞大學一項最新研究指出，未來數十年將會有越來越多百歲人瑞出現，甚至還可能出現141歲的男性及130歲的女性。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2023/04/17 16:53

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著現代醫療技術與科技的進步，人類的平均壽命也逐年增長。據美國喬治亞大學（University of Georgia）的一份最新研究指出，未來數十年將會有越來越多百歲人瑞出現，甚至還可能出現141歲的男性及130歲的女性。

    綜合外媒報導，美國喬治亞大學的助理教授麥卡錫（David McCarthy）在上個月底，於美國科學雜誌《公共科學圖書館：綜合》（PLOS One）發表一份研究關於人類壽命的報告。內容指出，研究人員收集全球19個國家及地區資料，在分析這些國家及地區的老年人死亡率後，發現多個國家人民「預期壽命」皆有延長跡象，並預測男性有機會活到141歲，而女性則有望活到130歲。

    該項研究先是按照不同出生年份區分群組，再依照年齡增長的死亡率，來分析這兩者之間的關連。研究指出，在1900年代早期出生的群組當中，死亡率隨年齡增長的速度有所下降，因此研究預測在未來數十年的最高死亡年齡將顯著增加，亦即或有更多破紀錄的百歲人瑞出現。

    麥卡錫還提到，生於1910至1950年之間的群組，似乎為「延遲死亡」的主要群組。據他的模擬推論，在這個群組裡面的長壽人士，推估可活到至少120歲以上，「未來數十年，最長壽紀錄可能將會不斷被打破。研究結果也證明了過往的預測，我們還尚未接觸到人類壽命的極限」。

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