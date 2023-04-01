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    法國108歲人瑞鋼琴家日練4小時 心境常保年輕

    現年108歲的法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）每天練習鋼琴4小時，並即將推出第7張專輯「彈琴108載」。（法新社）

    現年108歲的法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）每天練習鋼琴4小時，並即將推出第7張專輯「彈琴108載」。（法新社）

    2023/04/01 18:00

    〔中央社〕法國鋼琴家柯列特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，已經彈鋼琴超過一世紀，且持續在社群媒體上吸引數以千計樂迷。

    馬茲出生時，第一次世界大戰還沒爆發，她最欣賞的作曲家之一德布西（Claude Debussy）也還在世。現年108歲的她每天練習鋼琴4小時，並即將推出第7張專輯「彈琴108載」（108 Years of Piano，暫譯）。

    法新社報導，從馬茲在巴黎的公寓往外望，可以看到塞納河，她小心地在客廳裡的3架鋼琴之間移動，常保年少時的熱情。

    她笑著說：「我？我還年輕呢。我不在乎年齡。有些人永遠年輕，看到什麼都覺得新奇，也有些人什麼都不在乎，什麼都不愛，連自己老公都不愛，你能想像嗎？」

    馬茲大半生都是鋼琴教師，過了百歲生日才開始透過臉書粉絲專頁建立自己的廣大粉絲群。

    她一直維持身體健康，同時不願放棄典型法國人喜愛的葡萄酒、乳酪和巧克力，啟發了許多人。

    馬茲的兒子法布里斯（Fabrice Maze）是記者，他說：「她為大家帶來力量，所以獲得極大成功。」法布里斯自豪地說，馬茲是少數百歲以上還出專輯的人瑞之一。

    馬茲還記得德軍在一戰期間使用的「大貝莎」（Big Bertha）砲彈聲，但最常縈繞在心的回憶都與鋼琴有關。

    她說：「我小時候患有氣喘，媽媽會拉小提琴，和我的鋼琴老師一起安撫我。」

    她還說：「鋼琴等同我的人生，我的摯友。我必須去感覺鋼琴、聽到琴聲。」然後她演奏了一曲德布西的「水之映象」（Reflections in the Water）。

    馬茲5歲開始彈琴，雖然父母不太願意，她仍進入巴黎音樂師範學院（Ecole Normale de Musique de Paris），師從知名鋼琴家柯托（Alfred Cortot）等人。

    柯托的彈琴方法是放鬆全身肌肉，馬茲認為，多虧這種方法，讓她免受關節炎之苦。

    至於保持青春的另一秘方？她說：「我常常跳舞。我需要感受我的肌肉、腹部、大腿、手臂。這些全都要保持活力。」

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