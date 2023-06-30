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    中國官媒大肆炒作「英國人挨餓」 網民大翻車：韭菜不好騙了！

    中國各大官媒大肆宣揚「去年七分之一英國人吃不飽」的報導，不過中國網民反應卻「大翻車」。圖為中國超市畫面。（法新社檔案照）

    中國各大官媒大肆宣揚「去年七分之一英國人吃不飽」的報導，不過中國網民反應卻「大翻車」。圖為中國超市畫面。（法新社檔案照）

    2023/06/30 07:54

    〔即時新聞／綜合報導〕英國物價飆高，外媒報導，有研究顯示，因食物通膨風險達歷史新高，對數以百萬計的英國民眾來說，挨餓會逐漸成為「新常態」。一份慈善機構的報告也指出，英國去年有7分之1的人因為沒有足夠的錢而面臨飢餓。近日中國各大官媒大肆宣揚這則報導，不過中國網民反應卻「大翻車」，紛紛痛批「先把自己家的事管好吧！」「當我們智商為負嗎？」

    中國包括人民日報、新華社、央視等各大官媒29日均報導「英國人吃不飽飯」的消息，且大肆宣傳，內容稱，英國慈善機構「特拉塞爾基金會」28日發布的報告顯示，去年約7分之1的英國人因缺錢面臨飢餓困擾，特拉塞爾基金會運營英國最大的食物救濟機構網絡，管理約1300家食物銀行，報告數據來自2022年5月至8月曾求助於這些食物銀行的近2600人的調查，以及諮詢公司益普索同期對約4000名英國民眾的調查。

    各大官媒大肆報導宣傳此報導，反而引發中國網民批評「洗腦」，許多人留言說「這屆韭菜不好騙了」、「中國有統計一下這個嗎」、「抹黑别人，自己就優秀嗎」、「前天英國饑寒交迫……昨天美國流落街頭……今天上午澳大利亞忍飢挨餓……下午又……英國餓殍遍野……明天韓國？日本？」也有許多網民反酸「希望我們的富豪們也站出来，去街頭發食物，看看人家公益做得多好」、「天啊，我們這免費的都沒有」。

    中國各大官媒大肆宣揚「去年七分之一英國人吃不飽」的報導，不過中國網民反應卻「大翻車」。（圖擷取自微博）

    中國各大官媒大肆宣揚「去年七分之一英國人吃不飽」的報導，不過中國網民反應卻「大翻車」。（圖擷取自微博）

    中國網民反應「大翻車」。（圖擷取自微博）

    中國網民反應「大翻車」。（圖擷取自微博）

    中國網民反應「大翻車」。（圖擷取自微博）

    中國網民反應「大翻車」。（圖擷取自微博）

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