柬埔寨總理洪森暴力開嗆被臉書盯上 轉戰TikTok吸粉

柬埔寨總理洪森因為一段涉及暴力的直播談話可能遭臉書停權6個月，不等臉書出手，他就先聲奪人不再更新臉書，並於28日晚間開通TikTok帳號。（法新社）

2023/06/30 00:25

〔中央社〕柬埔寨總理洪森因為一段涉及暴力的直播談話可能遭臉書停權6個月，不等臉書出手，他就先聲奪人不再更新臉書，並於28日晚間開通TikTok帳號，短短24小時就累積近3萬粉絲。

洪森（Hun Sen）近來被臉書（Facebook）盯上，起因於他今年1月在個人臉書直播時威脅，要號召支持者前往毆打指控他所領導的柬埔寨人民黨（Cambodian People's Party）在去年地方選舉中買票的人。

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路透社報導，臉書監察委員會（Oversight Board）今天呼籲將洪森停權6個月，並要求刪除這個直播影片。Meta在書面聲明中同意下架影片，但表示要進一步審查後，才會對停權的建議做出回覆。

柬埔寨華文媒體柬中時報報導，洪森今天前往探視工人時表示，他28日晚間已開通TikTok帳號，「我也來學年輕人玩TikTok，昨晚學習如何發影片和配樂」。全篇報導沒提到洪森涉嫌違反臉書規定一事。

今年70歲的洪森向工人表示，自己永遠跟隨潮流，擁有許多社交平台的帳號，包括臉書、推特（Twitter）、YouTube、Instagram、Telegram。然而他即日起將暫停使用臉書，不會再發布任何動態。

截至發稿，洪森的TikTok帳號已有將近3萬粉絲。至於洪森其他社交平台帳號的粉絲也很多，Telegram關注人數超過86萬，他向工人表示，他的Telegram粉絲數在全球各國領袖中僅次於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。

柬埔寨人口約1700萬，洪森的臉書則有1400萬粉絲，很多人質疑他的粉絲是花錢買來的；相較之下，美國總統拜登（Joe Biden）的臉書粉絲現為1100萬，但美國的人口數卻超過3億。

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